Recommandations de la rÃ©union gouvernement - walis : Plaidoyer pour une meilleure gestion locale

Les conclusions du premier atelier sur la qualité de vie du citoyen, présentées par le wali d’Illizi, ont recommandé, entre autres, la refonte des plans communaux de développement, ainsi que la mise en place d’une banque de données des indicateurs économiques et un organe financier spécialisé pour le financement des plans de développement locaux. Pour sa part, le wali de Bouira, qui a présenté les recommandations du 2e atelier sur le foncier économique, a insisté sur la nécessité de l’élaboration d’une loi-cadre pour la gestion du foncier, ainsi que la nécessité de fixer un centre de décision dans la gestion du foncier économique et la gestion participative des déchets dans les zones industrielles.

Les participants à cet atelier ont recommandé également l’élaboration d’un cahier des charges dans l’offre du foncier qui permettra dans l’avenir la récupération de l’assiette en cas d’inexploitation du foncier, ainsi qu’une base de données numérique sur le foncier. Par ailleurs, le wali de Blida, rapporteur du 3e atelier qui a traité la problématique de la gouvernance rénovée, a recommandé la révision du cadre législatif de l’urbanisme et la qualification des bureaux d’études. Parmi les autres décisions, la création d’une banque de données sur chaque ville et la mise à jour du fichier national du logement, avec le recensement des constructions individuelles.

Concernant les recommandations du 4e atelier, sur la mobilité et la sécurité routière, la wali d’Aïn Témouchent a cité la création d’un fichier national des véhicules. Les participants, dont le délégué national à la sécurité routière et des représentants de la DGSN, la Gendarmerie nationale et la Protection civile, ont recommandé de revoir à la hausse les amendes forfaitaires et la soumission obligatoire des chauffeurs, notamment professionnels, aux consultations médicales et psychologiques. Il a été également recommandé l’ouverture de postes d’intervention avancés au niveau des axes routiers dans les régions isolées, pour assurer le secours des victimes.

Le wali d’Annaba, rapporteur du 5e atelier sur les zones à promouvoir, a recommandé la réactivation du Conseil national de la montagne et la création de projets dans le secteur du commerce, pour faire face à la contrebande.

Enfin, le wali de Boumerdès, rapporteur du 6e atelier qui a traité la problématique de la digitalisation et de l’intelligence collective, a mis l’accent sur l’accompagnement des réformes, à travers une stratégie basée essentiellement sur la numérisation de l’Administration. Il a également plaidé pour la mise en place d’une cellule d’écoute au niveau des communes.

Neila Benrahal