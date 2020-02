Le ministre de lâ€™IntÃ©rieur : Â«Soyez Ã  lâ€™Ã©coute des citoyens !Â»

Dans son allocution de clôture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, le ministre de l’Intérieur a insisté sur l’adoption des directives et instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans son discours d’ouverture, ainsi que la feuille de route présentée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Il a insisté notamment sur l’action de proximité et la prise en charge des préoccupations des citoyens. «Soyez à leur écoute !», a-t-il lancé.

Evoquant les instructions du président de la République, Beldjoud a mis en garde contre «les fausses promesses. «Les précieuses instructions données par le président de la République et celles du Premier ministre adressées aujourd'hui aux participants, qui s’inscrivent dans l'intérêt du pays et du citoyen, inciteront assurément tout responsable, à tous les niveaux, à revoir les mécanismes d'accomplissement de ses missions et le mode de gestion des affaires publiques», a-t-il soutenu, signalant «la détermination de la grande famille des Collectivités locales à aller de l'avant, avec les différents secteurs ministériels, vers une Algérie nouvelle à la hauteur des aspirations des citoyens». Le ministre a mis, en outre, l’accent sur le dialogue comme méthode de gestion locale avec les citoyens

Neila B.