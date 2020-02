Plan dâ€™action du gouvernement : Pour une approche collaborative

L'analyste économique Farid Benyahia explique que les départements des statistiques et de la prospective, et celui de l'Industrie et des Mines constitueront les deux piliers sur lesquels repose la stratégie économique du gouvernent. M. Benyahia explique que la concrétisation du plan d’action de gouvernement nécessite, d’abord, «de changer d'état d'esprit» et «des approches et des modes de gestion».

Pour l’expert, le programme de relance économique, mis en place par le gouvernement, devait «se fonder sur des données réelles», et non «sur la base des rapports élaborés par les administrations, dont les données se sont révélées, plusieurs fois, éloignées de la réalité du terrain».

De l’avis de l’expert, les walis sont appelés à accorder une attention particulière «à la coopération et à la coordination avec les acteurs économiques locaux comme nouvelle approche pour une gestion locale dynamique et fructueuse». Il a également rappelé que la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’économie «implique une conjugaison de l’expertise de toute les parties prenantes : autorités locales et investisseurs, et les experts des agences de développement».

Pour relancer l'économie, l’expert estime qu’il est nécessaire de réfléchir sur «la création d’une banque de l’immobilier» afin d’élaborer des programmes d'infrastructures dans l’objectif de «stimuler le secteur de la construction». M. Benyahia indique que «plus de 600 communes sont à court de ressources, au moment où des ressources énormes avoisinant les 50 milliards de dollars circulent dans le marché parallèle». Pour l’expert, «les départements concernés doivent réfléchir sur de nouveaux mécanismes pour récupérer ces montants afin de financer les projets de construction, et d’infrastructures».

Parmi les mécanismes de bancarisation de cet argent, l’expert préconise la création de banques régionales dans les wilayas du Sud, notamment, afin de «composer avec le rétrécissement des finances et la détérioration du marché de l'emploi». L’expert estime que même si une stratégie fondée sur le développement au niveau local commence à se dégager dans les grandes lignes du Plan d’action, «la pénurie de ressources en limite l'application».

Cependant, certains signes encourageants sont décelés. M. Benyahia pense que «les grands axes de la stratégie du gouvernement sont clairement définis, mais la mise en œuvre sera des plus difficiles». Il ajoute que «le gouvernement a pris des mesures encourageantes servant à stabiliser la situation, sans pour autant déclencher de reprise durable». En termes d’actions prioritaires pour la dynamisation de l’économie et l’attractivité des investisseurs, M. Benyahia note la nécessité de favoriser la création de nouvelles zones industrielles et le classement des communes suivant le nouveau découpage administratif.

«Le secteur de Tourisme pourrait également constituer une alternative, si l’on veut diversifier les ressources», estime l’expert pour lequel «l’industrie des loisirs est également un vecteur de développement». Tahar Kaidi