Formation et enseignement professionnels : Atteindre les standards internationaux

L’objectif des responsables du secteur pour le développement de l’économie nationale est d’atteindre des standards internationaux.

En ce sens, la modernisation des méthodes et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la pédagogie jouent un rôle important dans le rapprochement du système de formation aux normes internationales.

A ce sujet, le secteur a généralisé l’installation du réseau internet à haut débit au niveau de l’ensemble des établissements et des structures déconcentrées à l’aide de technologies diversifiées. Un certain nombre d’actions ont été initiées à ce propos, notamment dans la conformité aux normes internationales et universelles, en privilégiant des partenaires de qualité détenteurs de la technologie moderne et acteurs incontournables dans le domaine des TIC, tels que Cisco, Microsoft et ICDL (passeport universel de compétences informatiques). « L’intégration dans le cursus de formation de programmes universels de certification Cisco à travers les 36 Académies que compte le secteur vise à développer chez les stagiaires des compétences et un savoir-faire dans les technologies les plus récentes », a souligné, à El Moudjahid, le responsable de la communication du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Sofiane Tissera.

Le programme de certifications ICDL, ouvert par ailleurs à la formation du large public, a contribué à moderniser la formation et la certification de près de 90 enseignants, à l’effet d’assurer l’encadrement pédagogique des stagiaires, l’habilitation en cours de 110 établissements de formation, en qualité de centres d’examens et de certifications ICDL, et l’habilitation des cinq télé-centres mobiles en qualité de centre de formation et centre d’examens et de certifications ICDL, y compris pour les populations rurales et enclavées.

Le secteur dispose de 1.329 établissements formant annuellement 650.000 stagiaires et apprentis, et enregistrant plus de 300.000 diplômés. Le secteur offre pas moins de 800 spécialités réparties en deux types de formation, en l’occurrence la diplômante et la formation initiale.

Ce réseau a besoin de processus de communication plus efficace et plus rapide différent de la manière classique qui, avec le temps, devient bureaucratique, indique notre source. Dans ce contexte, les nouvelles technologies s’imposent comme une alternative permettant la rapidité et l’exactitude, ce qui fait que les distances ne deviennent plus une barrière. Par ailleurs, pour la rentrée de février, prévue dimanche prochain, plus de 400 spécialités ont été programmées pour les formations diplômantes et une centaine de spécialités au profit de la formation initiale, ajoute Tissera. Le secteur dispose de cinq niveaux de formation : le plus important est le brevet de technicien supérieur (BTS). La formation est assurée par des instituts nationaux spécialisés, au nombre de 201, répartis sur tout le territoire national et dont la capacité s’élève à 60.300 postes pédagogiques.

Les quatre autres niveaux sont dispensés au niveau des 907 centres de formation professionnelle et d’apprentissage, avec une capacité qui augmente chaque année pour atteindre cette année les 250.000 postes de formation.

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels offre par ailleurs un autre cursus. Il s’agit de l’enseignement professionnel qui est dispensé de manière parallèle au cursus classique de l’enseignement secondaire. L’élève qui réussit son passage au lycée aura le choix entre poursuivre son enseignement dans le système classique ou s’orienter vers l’enseignement professionnel.

Mohamed Mendaci