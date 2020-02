Formation sur le secteur de la justice au profit de journalistes : Communiquer une information juste

Abordant les notions élémentaires du droit et plus particulièrement la législation en vigueur en matière pénale, le conférencier a illustré, par une série d’exemples, le cheminement d’un procès criminel dès sa première phase, celle de la préparation jusqu'au verdit rendu. Ahcène Bouskia mettra ainsi en lumière le rôle et les prérogatives de chacune des sections composant la justice pénale (parquet, police judiciaire et juge d’instruction). Il s’est longuement étalé sur les rapports existant entre ces trois sections dès la mise en branle de l’action publique en matière pénale sur la base d’une enquête préliminaire, laquelle succède à l’ouverture d’une information judiciaire, soit la phase de l’instruction précédant la tenue du procès.

C’est dans un vocabulaire strictement judiciaire que le conférencier a évolué tout au long de son exposé appuyé par les textes de loi y afférents, tant le principal objectif de cette formation est de mieux imprégner les journalistes du lexique juridique adapté à chacune des affaires pénales qu’ils sont appelés à médiatiser.

En d’autres termes, le but de ces ateliers de formation, organisés dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme d’appui au secteur de la justice, est d’amener le journaliste à mieux maîtriser les différentes procédures judiciaires afin de communiquer une information juste. Le programme établi est le fruit d’une coopération judiciaire entre l’Algérie et l’Union européenne dont le contenu est dédié à l’ensemble des acteurs directs et indirects du secteur de la justice.

Des sessions de formation ont été initiées dans ce cadre autant au profit d’autres catégories professionnelles, en direction d’associations et organisations de la société et des médias. La dernière partie de l’exposé du professeur Bouskia était consacrée aux délits de personne et atteintes à l’honneur et à la considération des personnes. Le thème est d’une importance vitale pour les professionnels des médias au vu de son impact escompté en matière de promotion de l’éthique, en s’écartant définitivement de toute diffamation, offense ou outrage.

Karim Aoudia