«Ces propositions sont élaborées par l’ONEC, à la demande du ministère des Moudjahidine et Ayants droit, dans le cadre de l’étude du projet de révision de cette loi», a indiqué Tayeb El Houari, en marge d’une conférence régionale tenue à l’occasion de la journée nationale du chahid (18 février) à l’auditorium de l’université

20-Août-1955. Il sera procédé dans le cadre de cette démarche à l’étude des articles relatifs à la protection de la famille du chahid ainsi que les questions liées à la santé et l’investissement et aux commissions de wilaya de protection des moudjahidine et ayants droit qui ont été «injustement gelées», a-t-il considéré.

Des enseignants des universités de Skikda et Guelma ont présenté durant la rencontre des communications sur la Révolution libératrice et la mémoire nationale.