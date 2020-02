JournÃ©e de l'enfant maghrÃ©bin : Des rÃ©formes lÃ©gislatives mises en Å“uvre

La déclaration a été faire à l'occasion de la cérémonie organisée au siège de son département, à Alger, à l'honneur des enfants ayant participé à la troisième réunion du Parlement de l'enfant arabe, qui s'est déroulée à Sharjah (Emirats arabes unis) du 9 au 17 du mois en cours, de laquelle émane cette proposition.

La ministre a expliqué que son département est favorable à cette idée. A sa création, ce futur parlement constituera une plateforme de participation active qui inculquera aux enfants les formes de délibération citoyenne. Il sera également une plateforme participative et consultative émanant de cette frange importante de la société pour la sensibilisation et la promotion de la culture et le respect des droits de l'enfance. La ministre affirme que ce projet sera l'une des institutions de socialisation politique de l'enfant afin d'en faire un citoyen conscient, éveillé, clairvoyant et responsable de ses droits et devoirs. Mme Krikou insiste sur l'importance de la formation, de l'éducation sociale et l'apprentissage des règles élémentaires de la participation, la collaboration et de la promotion de la culture du dialogue chez l'enfant. Ce sont les éléments nécessaires pour consolider, promouvoir et protéger les droits de l'enfance.

La ministre a met l’accent sur les efforts déployés par les pouvoirs publics pour défendre leurs droits à travers des stratégies et programmes mis en œuvre par les différents départements ministériels. Mme Krikou a évoqué les réformes législatives mises en œuvre, notamment l'amendement en 2014 du code pénal qui a durci les peines appliquées aux auteurs de violences à l'égard des enfants, la promulgation, le 15 juillet 2015, de la loi relative à la protection de l'enfant inspirée des principes de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), outre la création d'un organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, présidé par un délégué national auprès du Premier ministre en 2016.

Elle affirme qu'elle avait participé activement, par le passé, à la promotion des droits de l'enfance et d'ajouter que l'amélioration du cadre juridique en matière de défense de ses droits est l'illustration des efforts déployés par les pouvoirs publics pour leur protection et leur promotion en collaboration de tous les secteurs et acteurs de la société dans l'objectif d'assurer un environnement sûr favorisant leur croissance. La ministre a expliqué que la réunion du Parlement des enfants arabes était une opportunité pour exprimer leur avis, échanger des idées dans un climat de relations amicales pour renforcer les relations entre les pays arabes. Mme Krikou a rappelé que le Parlement arabe tend aussi à élargir ses partenariats particuliers, notamment avec l’Unicef. «Le Parlement arabe est un des mécanismes de partenariat entre les pays arabes», précise-t-elle ajoutant que l'Algérie y est représentée par 4 membres. Il s'agit Rebaï Wissam, élève à l'établissement des enfants malvoyants à El Achour à Alger, de Bouchama Sarah, lycéenne de Batna, de Selimi Sleimane, élève au CEM à Laghouat et membre de l'association Assil pour la protection des enfants, et de Deifi Abd Raouf, lycéen de Bouira et l'un des membres participants à l'élaboration du rapport sur les droits de l'enfant, proposé par le réseau NADA.

Présente à la cérémonie, la représentante adjointe de l'UNICEF, Souraya Hassane, a tenu a saluer les efforts des autorités publiques et l'engagement de l'Algérie pour la promotion, la défense et la protection des droits de cette frange de la société. La représentante de l'UNICEF a également salué les enfants représentants l'Algérie aux travaux de la réunion du Parlement arabe pour leur engagement et leur participation active en tant qu’ambassadeurs des enfants de leur pays, aux discussions et débats.

Tahar Kaïdi