Essais nuclÃ©aires : Les jeunes doivent Ãªtre informÃ©s des dÃ©gÃ¢ts

Les participants à une conférence sur «Les essais nucléaires français en Algérie... un crime contre l'humanité et l'environnement» ont mis l'accent dimanche dernier à Tissemsilt sur l’importance et le devoir d'informer les jeunes générations de l'ampleur des dégâts causés par les explosions nucléaires françaises en Algérie et leur répercussion sur la santé des citoyens et sur l'environnement.

PUBLIE LE : 18-02-2020 | 0:00