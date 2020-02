AlgÃ©rie - CorÃ©e du Nord : Dynamisation des relations parlementaires

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelkader Abdellaoui, a passé en revue, hier, avec l'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée à Alger, Song Chang Sik, l'état des relations entre les deux pays et la nécessité de les renforcer à la faveur de la dynamisation de la diplomatie parlementaire, a indiqué un communiqué de l'Assemblée. Lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur coréen, M. Abdellaoui a passé en revue «l'état des relations qui lient les deux pays», soulignant «la nécessité de les renforcer à la faveur de la dynamisation de la diplomatie parlementaire, à travers l'échange de visites et de délégations et la consolidation des liens d'amitié entre les deux peuples».

Les deux parties ont également évoqué «les questions d'intérêt commun au plan international». Pour sa part, l'ambassadeur de Corée du Nord a exprimé «toute la considération que voue son pays à l'Algérie pour ses efforts dans les différents fora, pour la défense des valeurs de sécurité et de paix dans le monde», faisant part de «la forte volonté d'appuyer les relations parlementaires pour la promotion des relations bilatérales».