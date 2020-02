JournÃ©e parlementaire sur le thÃ¨me Â« Lâ€™Union du Maghreb arabe, rÃ©alitÃ© et perspectives Â»

A l'occasion de la célébration du 31e anniversaire de la création de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), l’APN a abrité, hier, une journée parlementaire sur le thème «L’Union du Maghreb Arabe, réalité et perspectives».

Cet anniversaire permet d’évaluer le parcours de l’Union et c’est une opportunité pour mettre en avant la nécessaire complémentarité entre ses membres liés par la proximité géographique. Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a assuré que l'Algérie a toujours assumé ses responsabilités, soutenant que le pays s'emploie activement à trouver une solution à la crise libyenne.

Il a ajouté que «l'indépendance de la décision politique de l’Algérie demeurera immuable» en rappelant les bonnes relations entre les deux pays.

De son côté, le président de l’Assemblée populaire nationale, M. Slimane Chenine, a affirmé que «l'Algérie œuvre pour une solution à la crise libyenne qui permettra de préserver la souveraineté du pays et l'unité de son peuple, loin de toute forme d'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures». Il a affirmé que les positions de l’Algérie sur le dossier s’appuient sur une base solide, forte du legs de la diplomatie de la libération nationale mais aussi des principes de la légalité internationale, de relations de bon voisinage et de fraternité entre les deux peuples.

«Cette position a valu à l'approche algérienne d'être appuyée par les deux parties en conflit en Libye, ainsi que par la communauté internationale, lesquelles soutiennent l'appel à la tenue d'une conférence sur la paix et la réconciliation nationale», a rappelé M. Chenine.

M. Chenine s’est exprimé aussi sur les ingérences étrangères en Libye qui compliquent la situation et qui n'aident pas les Libyens à sortir de l'impasse et d'aller vers une édification nationale prometteuse et inclusive».

Le président de l’APN fera remarquer que le Maghreb est confronté à de multiples menaces et citera à titre d’exemple le terrorisme, le crime organisé ainsi que la situation qui prévaut au Sahel.

Les participants ont souligné que l’édification d’une Union maghrébine était un projet historique porteur d’espoir pour des populations entières contribuant à la stabilité régionale, permettant d’assurer la prospérité économique.

Soraya Guemmouri