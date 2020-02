Ã©cole des sous-officiers du matÃ©riel : JournÃ©es dâ€™information Ã  Oran

Dans une allocution, le général Douaissia a souligné que «les journées d’information sur l'Ecole des sous-officiers du matériel constituent une occasion pour les citoyens de prendre connaissance de visu du travail de l'école, de découvrir le professionnalisme et l'efficacité de son personnel et de ses cadres. Cette manifestation est «une vitrine sur nos forces armées et montre le bond qualitatif réalisé par les différentes structures du ministère de la Défense nationale (MDN) et de l'arme du matériel en particulier», a ajouté cet officier supérieur. Les journées d’information sur l’Ecole des sous-officiers du matériel Chahid Bendraoua Abdelkader constituent également une aubaine pour s’enquérir des équipements et matériels modernes de l'école et de s'informer des conditions et critères d’accès à cet important établissement d'instruction, a-t-il ajouté, affirmant que l'arme du matériel est l'un des éléments essentiels de la force de combat.

Ces journées d’information contribuent aussi à renforcer le lien entre le citoyen et son armée et ses différentes forces et composantes, surtout que cette occasion coïncide avec la commémoration de la journée nationale du Chahid, a souligné le général Douaissia Abdelkrim.

Pour sa part, le commandant de l'Ecole des sous-officiers du matériel, le colonel Belghit Djamel, a estimé que ces journées d’information constituent une occasion de s’enquérir des matériels et équipements pédagogiques de cet établissement qui œuvrent à créer les conditions appropriées pour la formation.

Les méthodes pédagogiques fournies par l'Ecole des sous-officiers du matériel utilisées dans diverses sessions de formation des stagiaires et des étudiants dans diverses spécialités ont été mises en exergue, dont entre autres disciplines, la mécanique et l'électricité, ainsi qu'une station de carburant de terrain alimentée par l'énergie solaire, un atelier mobile qui montre un échantillon de véhicules de lutte contre les incendies et de transport de personnes produits à l'usine d'automobile de Tiaret relevant des industries militaires.

Une vidéo a été également projetée abordant l'histoire et les activités de cette école. Lors de cette manifestation qui se poursuit jusqu'au 20 février, il est prévu l'animation de conférences et une visite guidée au profit des élèves du CEM Cherfaoui-Ali de hai es-Salem.