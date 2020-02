Titre de Chahid : Une source de fiertÃ© pour les familles des martyrs

Animant une conférence au siège de l’Unité 601 de maintien de l’ordre, à la veille de la commémoration de la journée nationale du Chahid (18 février), le contrôleur de police Abdelkrim Chawki a indiqué, devant un parterre de cadres de la police, de membres de la famille révolutionnaire et de représentants de la société civile, évoqué des haltes de «mouvements et résistances populaires algérienne jusqu’au déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, ponctuées de crimes commis par le colonisateur pour effacer l’identité nationale».

Le titre de Chahid a été et demeure une source de fierté pour les familles et parents des martyrs, car, souligne le conférencier, «les Moudjahidine de la guerre de Libération et des résistances populaires étaient prêts à se sacrifier pour la patrie».

M. Chawki a, en outre, mis en avant la détermination et la bravoure dont ont fait preuve les différentes couches du peuple algérien face aux différentes manifestations du colonialisme, en dépit de tous les massacres collectifs et des assassinats qu’il a eu à subir tout au long de son histoire militante.

L’officier supérieur de police a exhorté, par ailleurs, les personnels de la police de s’imprégner de ces haltes historiques qui constituent des socles de la mémoire nationale et des éléments de valorisation des composantes de l’identité nationale.

M. Mebarak Kedida, du centre universitaire de Tamanrasset, a, de son côté, soutenu que le Sud algérien a assumé, à partir des régions du Tidikelt, de N’Ajjers et de l’Ahaggar, un rôle important dans la lutte contre le joug colonial français.

Cette mission s’est traduite, selon l’intervenant, à travers les épopées menées par la population de ces régions contre l’incursion du colonisateur français qui s’est heurté à de rudes difficultés dans la mise en œuvre de sa politique expansionniste dans le sud du pays, à l’instar de la bataille d’In-Ghar qui a coûté la vie à plus de 500 chahids et celle de Tit qui a en dénombré plus de 90.

Pour le conférencier, la recherche académique devra aborder toutes les périodes du mouvement national et braquer les lumières sur les massacres perpétrés contre le peuple algérien, à travers l’information des étudiants sur ces actes abominables et la multiplication des conférences.

Une visite au musée du Moudjahid de Tamanrasset a été initiée en direction des membres du corps de la Police, dans le cadre de cette manifestation commémorative nationale.