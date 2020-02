Gestion globale de lâ€™information gÃ©ospatiale : RÃ©union Ã  Alger du Groupe des experts des pays arabes

«Dans le cadre de l’initiative onusienne pour la Gestion Globale de l’Information Géospatiale (UN-GGIG) au niveau international et au sein des projections régionales de cette initiative, tant au niveau des pays arabes qu’africains, le ministère de la Défense nationale, à travers le Conseil National de l’Information Géographique, organise, en partenariat avec la Division Statistiques des Nations unies, du 17 au 19 février 2020 au Cercle national de l’Armée de Béni Messous à Alger, la 7e réunion du Groupe des experts des pays arabes pour la Gestion globale de l’information géospatiale», a précisé le communiqué.

«Les travaux de cet événement ont été ouverts par le général major, chef du Département emploi-préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire, en présence de cadres supérieurs du ministère de la Défense nationale et de représentants d’autres départements ministériels à vocation territoriale, ainsi que les principaux producteurs de l’information géospatiale dans notre pays», ajoute le MDN.

«Cette réunion est animée par des experts nationaux et étrangers, dans le but du suivi de l’état d’avancement des travaux du groupe d’experts au titre de sa projection «Pays arabes» et de la discussion des plans d’action pour les prochaines étapes afin de concrétiser cette initiative onusienne», souligne la même source.

«Cette réunion a été précédée par l’organisation, les 15 et 16 février 2020, de l’atelier technique international sur le cadre intégré de l’Information géospatiale (IGIF), qui a abordé les questions liées à la démarche opérationnelle à suivre pour asseoir le cadre d’intégration de l’information géospatiale au niveau des Etats, aux fins de renforcement de la gestion globale de l’information géospatiale, en tant qu’outil déterminant dans la prise de décision, en matière de management des territoires et autres défis liés au développement socio-économique», a-t-on indiqué de même source.