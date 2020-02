Salon de lâ€™agriculture de Paris : Lâ€™huile dâ€™olive de Bordj Bou-ArrÃ©ridj prÃ©sente

S’exprimant en marge du troisième Salon régional de l’olive et de l’huile d’olive, organisé par la Chambre de l’agriculture de Bordj Bou Arreridj, le responsable de la chambre a révélé que l’huile d’olive extra vierge de la variété Chemlal de la région de Belimour (st de Bordj Bou Arreridj) «représentera l’Algérie au Salon international de l'agriculture de Paris, en sa qualité de meilleur produit algérien 2019».

En plus de ses qualités organoleptiques et nutritionnelles, cette huile extra vierge de qualité supérieure, issue d’une première pression à froid et faite à partir d’olives non mûres, possède un taux d’acidité inférieur à 0,8%, a-t-il indiqué. Faisant savoir que la qualité de l’huile d’olive se caractérise principalement par son taux d’acidité, il a affirmé que l’huile vierge à un taux d’acidité inférieur à 2%, celui (taux d'acidité) de l’huile d'olive vierge courante varie entre 2 et 3,5%, tandis que l’huile dont le taux d’acidité est supérieur à 3,5% est quant à elle orientée vers l’industrie cosmétique.

Ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l’oléiculture dans la wilaya de Chlef, l’exposant Yacine Bensabeh a indiqué que pour obtenir une huile de qualité «il faut rapidement presser les olives après la cueillette et privilégier les caisses en bois aux sacs plastiques pour le stockage».

Le Salon régional de l’olive et de l’huile d’olive se poursuivra jusqu’au 18 février avec la participation de 25 exposants issus de 15 wilayas du pays.