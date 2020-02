Loi criminalisant le non-paiement des impÃ´ts : Des experts proposent une dÃ©marche dâ€™ensemble

Par «ensemble», l’économiste désigne l’impératif de «revoir le système fiscal, le faire évoluer», ainsi que de «moderniser les services fiscaux, améliorer leur performance, et introduire les Nouvelles technologies, garantes de plus de traçabilité et de transparence des différents agents économiques».

Dans ce même registre, le chef de l’Etat a annoncé un chiffre qui donne le tournis : «1.216 milliards de dinars constituent le montant global des dettes, en janvier 2020, des investisseurs algériens auprès des banques».

Comment en sommes-nous arrivés là ? Relevant le déficit notamment des entreprises publiques qui se trouvent dans l’incapacité de payer leurs dettes, le Pr Guendouzi indique que ces entités péchent en particulier par un management non adapté. Lui emboîtant le pas, M. Mourad Goumiri, économiste, relève la nécessité d’une restructuration complète du système bancaire, en commençant par l'autonomie de la Banque d'Algérie le pouvoir monétaire, la fusion de toutes les banques publiques pour en garder seulement deux de manière à renforcer leur assiette financière et améliorer le management par la promotion des ressources humaines qualifiées.

Enchaînant, l’économiste propose de «revenir sur la configuration des banques publiques, qui ont été artificiellement décuplées, lors de l'opération de la restructuration organique, pour arriver à seulement deux banques publiques à fort cœfficient capitalistique et dotées d'une ingénierie financière moderne, sur la place financière, avec des missions de financement spécifiques, non contraignantes».

Il ajoutera : «Pour le passé, il est possible à travers la justice de contraindre les entrepreneurs récalcitrants à rembourser les crédits selon un échéancier appropriés pour chacun des cas». Dans le même contexte, M. Goumiri souligne qu’«en période de déséquilibre budgétaire, notre pays avait pour habitude d'augmenter les taux, par facilité, de l'opération (article de loi des finances), pour renflouer ses caisses». Mais, ajoute-t-il, «cet instrument a ses propres limites, comme dit l'adage "Trop d'impôt, tue l'impôt" et le contribuable va s'adonner soit à la fraude et à l'évasion fiscale soit carrément refuser de le payer en cessant son activité légale et en activant dans le marché parallèle, ce qui est notre cas en Algérie».

Des solutions ? «Il ne reste donc à notre pays que l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire, à recenser toutes les entreprises et les commerces qui ne paient pas d'impôt et les fiscaliser», estime l’universitaire. Ce n’est pas une sinécure.

M. Goumiri souligne que la démarche «exige une refonte profonde des services fiscaux, tant dans leur organisation, que dans la formation des ressources humaines, que dans les moyens matériels (informatisation, infrastructures, transport, banque de données), que dans la revalorisation des salaires, des indemnités (prime de prises), des logements aidés, de manière à leur éviter de tomber dans l'escarcelle de la corruption».

Fouad Irnatene