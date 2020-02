Boxe : Tournoi prÃ©-olympique

La sélection algérienne de boxe prendra part au tournoi qualificatif, prévu du 20 au 29 février à Dakar (Sénégal), avec l'objectif de décrocher cinq billets aux prochains jeux Olympiques 2020 de Tokyo (Japon), a indiqué à l'APS, Mourad Meziane, membre du Comité de préparation olympique (CPO) au Comité olympique et sportif algérien (COA), chargé du dossier de la boxe.

«Nous tablerons sur cinq billets qualificatifs aux JO-2020, quatre chez les messieurs et un chez les dames, un objectif largement à la portée de nos pugilistes qui sont habitués à jouer les premiers rôles dans ce genre de tournois, mais la tâche de nos représentants ne sera guère facile», a déclaré Mourad Meziane qui accompagnera la délégation algérienne à Dakar.

La sélection algérienne, composée de 13 pugilistes dont cinq dames, sera conduite par les entraîneurs nationaux Ahmed Dine, Boubekri Hafid, Merchoud Behous pour les messieurs ainsi que Kinzi Abdelhani, Makhlouf Brahim et Khaled Harima pour les dames.

«Nous avons sélectionné les meilleurs pugilistes dont l'expérience et le palmarès ne sont plus à présenter, à l'image d'Abdelhafid Benchebla, Mohamed Flissi et Chouaib Bouloudinats chez les messieurs et Boualem Romaïssa chez les dames. A cette liste de boxeurs, il faut ajouter des pugilistes comme Houmri, Abdelli et Kramou qui peuvent créer la surprise», a ajouté Meziane.

Le même responsable a déploré tout de même le forfait de dernière minute du boxeur Tabi Sofiane (75 kg) qui souffre de douleurs abdominales. Il sera remplacé probablement par Nemouchi Younes.

Le Comité international olympique (CIO) a apporté quelques changements concernant le quota de la boxe aux JO-2020, maintenu dans sa totalité à 286 qualifiés, mais augmentant le nombre des dames qui est passé de 86 aux JO de Rio-2016 à 100 à Tokyo, ainsi que les catégories de poids (de 3 à 5). Le nombre des messieurs recule, lui, de 250 à 186 dans 8 catégories de poids contre 10 à Rio.

Au tournoi pré-olympique de Dakar, les trois premiers valideront leur billet aux JO de Tokyo, alors que les catégories de 91 et +91 kg verront la qualification des finalistes.

Liste des boxeurs algériens :

Messieurs : Mohamed Flissi (52 kg), Oussama Mordjane (57 kg), Yahia Abdelli (63 kg), Chamseddine Kramou (69 kg), Nemmouchi Younes (75 kg), Mohamed Houmri (81 kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg) et Chouaïb Bouloudinats (+91 kg).

Dames : Romaïssa Boualem (51 kg), Fatma-Zohra Senouci (57 kg), Imène Khelif (60 kg), Sara Kali (69 kg) et Ichrak Chaïb (75 kg).