Dans la LUCARNE : Le WAB, lâ€™agrÃ©able surprise

C'est un peu dans la nature humaine. Et c'est ce qui rend les rencontres, notamment de coupe, très prisées. Car, on ne peut deviner à l'avance ce qui peut s'y produire. C'est ce qui met aussi bien les téléspectateurs que les spectateurs dans une situation d'attente qu'on ne peut décrire. Lors du dernier tour de la coupe d'Algérie (huitièmes de finale) , on nous avait gratifié de quelques surprises qui méritent vraiment qu'on s'y attarde un peu plus. Cela mérite vraiment le détour. D'abord, il y a la performance de l'ASMO, équipe de Ligue 2 , qui vient d'éliminer l'USMAlger. Une qualification qui a fait que cette équipe oranaise va bénéficier de l'accompagnement de la DJS d'Oran pour la coupe d'Algérie afin qu'elle réussisse d'autres victoires.

Dans ce chapitre aussi, il faudra surtout mettre en exergue l'exploit du WABoufarik, une équipe du championnat national Amateur - groupe centre). Ce club, qui avait déjà joué en première division, se trouve, malgré lui, en championnat Amateur. Toujours est-il, il est tout près pour revenir en Ligue 2 du fait qu'il domine de la tête et des épaules son groupe. Il n'a pas perdu pendant 19 matches d'affilée. Et ce qui a vraiment étonné tous les observateurs demeure le fait qu'il vient d'éliminer coup sur coup deux pensionnaires de la Ligue1, le MCA et le MCO, en l’occurrence. Certes, contre le MCA sa qualification l'a été aux tirs au but, mais face au MCOran c'était plus net sur un score de 2 à 0. Grâce à deux joueurs d'expérience qui avaient évolué parmi l'élite, Tedjar et Oudni, le WAB a su comment faire pour que la «mayonnaise» prenne entre jeunes et joueurs d'expérience. Apparemment, elle a dépassé toutes les espérances pour une ville qui n'a pas atteint les quarts de finale depuis 22 ans. Un exploit qui est en train de redonner vie à la ville des oranges et de la zlabia. C'est succulent, et là personne ne peut nous démentir. La morale que l'on peut tirer de cet exploit boufarikois, c'est qu'en coupe d'Algérie, la logique n'est que rarement respectée. Outre cela, les jeunes talents qui évoluent dans ces petites divisions sont très motivés et ils font tout pour se faire remarquer. La joie indescriptible à la fin du match contre le MCO montrait bien comment ils étaient heureux d'avoir fait passer leur message. Aujourd'hui, des spécialistes vous diront que le vrai football se joue en bas de la «pyramide».

Les équipes, les joueurs vous gratifient d'une «grinta» inégalée. Ceux qui croient que c'est du tout cuit doivent repasser une autre fois. Et la leçon du WABoufarik doit rester dans tous les esprits. A méditer !

Hamid Gharbi