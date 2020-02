ES SÃ©tif 3 - CA Bordj Bou-ArrÃ©ridj 0 : Lâ€™Entente survole le derby

Les coéquipiers de Kendouci se sont imposés par le score de 3 à 0, à l'issue d'une confrontation à sens unique pratiquement.

Le suspense n'a pas duré longtemps dans ce derby des Hauts-Plateaux. Visiblement plus déterminés que leurs adversaires du jour, les joueurs de l'ES Sétif n'ont pas tardé à s'illustrer, malgré l'absence de leur attaquant vedette Boussouf, retenu en sélection nationale espoir. Prenant d'emblée l'initiative du jeu à leur compte, les poulains de l'entraîneur tunisien Kouki n'ont pas tardé à porter le danger dans la surface du CABBA. 9', Saïdi se joue de la défense adverse, avant de pénétrer dans la surface et tromper la vigilance de Si Mohamed Cedric, d'un tir croisé au second poteau. Pris de vitesse, les protégés de l'autre technicien tunisien Bouakeuz, évoluant dans une configuration tactique de base de prudence, n'ont pas trouvé les ressources ni les solutions pour réagir. Ce sont plutôt les joueurs de l'Entente qui ont été les plus dangereux. Se distinguant par une bonne organisation sur le terrain et une fluidité dans la circulation de la balle, ces derniers, visiblement mieux inspirés, ont beaucoup pesé sur la défense du Ahly. 16', Touré prend de vitesse la charnière centrale de Bordj, mais échoue lamentablement face au portier. 28', le tir de Saïdi est repoussé par le poteau droit de si Mohamed Cedric. Le cuir revient dans les pieds de Djahnit, qui ne parvient pas à cadrer. 44', Draoui conclut une belle action collective, d'un joli tir à ras de terre, et double ainsi la mise. Il faut dire que la balle a légèrement été déviée de sa trajectoire initiale par un défenseur. Au retour des vestiaires, on s'attendait à une réaction de la part des visiteurs, mais ce ne fut pas le cas. La seconde période de cette partie a démarré sur les même bases que sa précédente. Les joueurs de l'ESS ont pratiquement asphyxié leurs adversaires. 47', Si Mohamed Cedric est contraint de se coucher pour repousser la tête plongeante de Kendouci. 48', le tir de Djahnit passe tout près du cadre. 55', le tir à bout portant de Touré est bien capté par le portier.

59', le gardien se déploie pour empêcher Saïdi de signer son doublée du jour. 66', la balle de Touré frôle le poteau droit de Cedric Si Mohamed. 77', Saïdi sollicite une fois de plus le portier du CABBA, qui se couche pour se saisir du cuir. 83', le coup franc de Draoui est repoussé par la barre transversale. Dans les arrêts de jeu, le jeune espoir de l'Entente, Amoura, parti à la limite du hors-jeu, se débarrasse de Si Mohamed Cédric, avant d'aggraver la marque en toute quiétude.

Grâce à ce succès, l'ESS pointe aux pieds du podium pour mieux suivre la course au titre. Pour rappel, les deux formations se retrouveront le mois prochain pour une double confrontation, à l'occasion des quarts de finale de la coupe d'Algérie.

Redha M.