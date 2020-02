Le MOB en pÃ©ril Ã  lâ€™Arba

En effet, cette journée disputée samedi dernier a été amputée de trois matches (RCR-USMAn, RCA-MOB et ABS-ASMO), en raison de la participation de l’USMAn, du RC Arba, de l’ASM Oran et de l’A Boussaâda à la Coupe d’Algérie. Trois rencontres prometteuses à enjeu pour chacune des équipes qui y prendront part. En premier lieu, l’opposition RC Arba- MO Béjaià s’annonce très délicate, notamment pour les Mobistes.

C’es derniers, logés à très mauvaise enseigne, puisqu’occupant la peu reluisante 15e place du classement, synonyme de relégation, sont tenus de ramener un résultat positif afin de préserver leurs chances de maintien.

Toutefois, leur mission ne sera certainement pas de tout repos face à un adversaire coriace, totalement impliqué dans la course à l’accession. Logés à la 4e place, une victoire des poulains de Kamel Bouhellal leur permettra de s’emparer de la 3e place qu’occupe actuellement la JSM Skikda.

Le RC Arba part avec les faveurs des pronostics, au vu de ce qu’il a démontré jusque-là. Tout le contraire du Mouloudia de Béjaia, qui traverse une période cruciale avec des résultats en dents de scie. Toutefois, la bataille s’annonce rude sur le terrain. Autre rendez-vous à enjeu, celui qui verra le Rapid de Relizane, qui reste à l’affût du quatuor de tête, accueillir, sur son terrain, une formation de l’USM Annaba (9e), qui ne veut pas abdiquer et compte jouer ses chances à fond en perspective d’arracher l’une des quatre premières places synonymes d’accession.

Le Rapid, sous la coupe de son nouvel entraineur, l’expérimenté Youcef Bouzidi, ne veut pas manquer l’occasion d’évoluer chez lui et devant ses supporters pour s’emparer de la 4e, voire de la 3e place du championnat. Tout est possible dans ce match entre deux anciens pensionnaires de la Ligue 1. Une belle affiche qui devrait drainer un grand public. Enfin, la dernière confrontation au programme d’aujourd’hui celle qui mettra aux prises l’Amel Boussaâda avec l’ASM Oran. Soit deux équipes revigorées par leurs qualifications en coupe d’Algérie et qui tiennent à réussir une bonne saison en championnat.

Logé à la 10e place avec 23 points à son compteur, l’Amel est déterminé à améliorer dès à présent son classement et veut glaner un maximum de points, notamment à domicile, afin d’écarter toute menace de relégation d’ici la fin de saison. En face, une équipe asémiste dont les chances d’accession demeurent intactes, qui veut s’accrocher. Qui aura le dernier mot ? Réponse à la fin du match.

Mohamed-Amine Azzouz

Programme d’aujourd’hui à 15h :

RC Relizane-USM Annaba

RC Arba – MO Béjaïa

A Boussaâda – ASM Oran