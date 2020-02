Coronavirus : Les AlgÃ©riens rapatriÃ©s de Wuhan, autorisÃ©s Ã  quitter leur lieu de confinement

"Je suis très heureux d'annoncer la levée des mesures de mise en quarantaine qui avaient été imposées aux ressortissants algériens, libyens et mauritaniens après une période d'isolement de 14 jours", durée d'incubation du virus, a déclaré le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Abderrahmane Benbouzid lors d'une cérémonie organisée sur le lieu de confinement.

Le ministre s'est dit, à l'occasion, "très satisfait" de constater que toutes les personnes rapatriées de Wuhan soient en bonne santé, exprimant sa "gratitude" au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a ordonné le rapatriement des Algériens établis dans cette ville, conformément à ses engagements de protéger et de porter assistance à la communauté nationale établie à l'étranger.

Un avion spécial de la compagnie nationale, Air Algérie, avait été dépêché le 2 février dernier sur instruction du Président de la République pour rapatrier les Algériens établis dans la ville chinoise de Wuhan.

Ce vol spécial a permis l'évacuation de 31 Algériens et de 17 ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens.

Les 31 Algériens, les 3 libyens et 4 mauritaniens rapatriés de Chine, ainsi que les membres d'équipage et le staff médical ont été transférés à leur descente d'avion, le 3 février dernier, vers un hôtel de la capitale où ils ont été placés en quarantaine, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Aucun cas positif n'a été enregistré parmi les personnes rapatriées de la ville chinoise de Wuhan, touchée par l'épidémie du coronavirus", avait assuré M. Abderrahmane Benbouzid il y a quelques jours.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou s'est dit, pour sa part, "très émue" par l'élan de solidarité dont ont fait preuve les Algériens, saluant particulièrement le courage des femmes qui ont participé à l'opération de rapatriement et de celles qui ont veillé au bien être des ressortissants algériens et étrangers durant la période d'isolement.

Le P-DG de la compagnie Air Algérie a salué, de son côté, le "professionnalisme et le sens du devoir" de l'équipage et du staff médical qui a mené l'opération de rapatriement des ressortissants algériens et maghrébins, se félicitant de constater qu'"aucun cas suspect n'a été détecté parmi les personnes évacuées de Chine".

De leur côté, les ressortissants algériens, libyens et mauritaniens ont exprimé à l'occasion leur "gratitude" aux autorités algériennes pour les efforts déployés pour leur "évacuation rapide" et dans de "bonnes conditions".

Les membres d'équipage du vol spécial qui a permis le rapatriement des Algériens et des autres Maghrébins, ainsi que le staff médical qui a participé à l'opération, ont été honorés lors de cette cérémonie par le ministère de la Santé.

