GRAND ANGLE : Un droit bafouÃ©

Pour l’heure, ni le Quartette ni le Conseil de sécurité ne semblent enclins à répondre favorablement à l’appel palestinien. Et pour cause, dans le Quartette figurent aux côtés de la Russie, de l’Union européenne et de l’ONU, les Etats-Unis et au Conseil de sécurité siègent également les américains.

C’est dire que toute décision susceptible d’être prise sera bloquée par Washington, et ce, d’autant que cette «conférence internationale de paix souhaitée par les palestiniens est censée aboutir à des propositions qui seront l’alternative à l’accord de paix proposé par l’administration Trump. C’est pourquoi il est certain que cette réunion a peu de chances de voir le jour. D’autant que les américains, dont le rôle de médiateur dans le conflit palestino-israélien est contesté par les Palestiniens, estiment que c’est «un projet gagnant-gagnant avec une solution réaliste à deux Etats» et qu’il pouvait permettre de faire «un grand pas vers la paix».

Pourtant de l’avis général, ce plan est contraire au droit international. Seule «la solution des deux Etats, en conformité avec le droit international et les paramètres internationalement agréés, est nécessaire à l'établissement d'une paix juste et durable au Proche-Orient» n’avait pas manqué de souligner la diplomatie française qui avait également assuré que «la France continuera d'agir en ce sens en lien avec les Etats-Unis, ses partenaires européens et tous ceux qui peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif». mais le problème est contre la rhétorique diplomatique et la prise de décision, il y a un décalage qui au final sert toujours Israël.

En effet, il ne suffit pas de dire que les Américains ont «négligé la base légale internationale du règlement au Moyen-Orient, généralement acceptée et qui inclut les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU, l’initiative de paix arabe». Il faut agir et faire en sorte que les Palestiniens soient rétablis dans leurs droits légitimes. Mais il est admis depuis longtemps que les Palestiniens ont été sacrifiés sur l’autel des intérêts propres à chaque pays et que leur droit légitime à instaurer leur Etat avec pour capitale El-Qods est bafoué avec la complicité de la communauté internationale.

Nadia K.