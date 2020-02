Rencontre-dÃ©bat avec le rÃ©alisateur et producteur Mounes Khammar : Un essor qui tarde Ã  venir

D’abord un mot sur le conférencier.

Mounès Khammar fait partie de cette génération de cinéastes algériens qui tentent de faire revivre une cinématographie nationale qui n’en finit plus de subir les insuffisances et les déficiences de longues années de léthargie. Il est assez connu dans le monde arabe. En 2003, il crée sa propre boîte de production «Saphina Productions».

La rencontre a été consacrée aux jeunes réalisateurs et aux étudiants de l’ISMAS et de l’INSFP. Elle vise à approfondir les connaissances de ces futurs professionnels du 7e art, à les sensibiliser sur les diverses facettes d’une activité qui continue encore à attirer les vocations, en dépit de ses multiples problèmes.

C’est tout de même un paradoxe que d’observer un engouement de la part des jeunes désireux de s’intégrer dans un secteur culturel ou supposé tel, qui n’arrête plus de ronger son pain noir depuis des décennies. Les professionnels, tous métiers confondus, sont toujours dans l’attente d’une résurrection. Mais ceci est une autre histoire. Le débat fut d’abord précédé par la projection du court métrage Le dernier passager ou l’histoire d’un jeune artiste, frustré, qui décide de mettre fin à ses jours. Son âme revient rendre une dernière visite à ses deux amours impossibles. On peut penser qu’il s’agit beaucoup plus d’un clin d’œil sur la condition de l’artiste algérien dont le parcours n’a jamais été un long fleuve tranquille. Le document, servi par une pléiade de comédiens, est un hommage au regretté Larbi Zekkal.

Puis ce fut la projection d’Eyyam, un vidéoclip, tourné sous la forme d’un court métrage consacré à la diva de la chanson algérienne et arabe, Warda Al Jazaïria. Ce produit a remporté le trophée «la Perle noire» du meilleur court métrage arabe, au festival international d’Abou Dhabi, en 2010. C’est aussi un hommage à cette célébrissime chanteuse. D’un avis autorisé, ce clip est considéré comme le produit audiovisuel, le plus diffusé à l’étranger.

Mounès Khammar a d’abord manifesté son désir de partager une expérience, d’échanger toutes sortes d’idées avec son juvénile auditoire. Il a insisté à ce que le débat soit «monopolisé» par les étudiants et jeunes réalisateurs. La discussion était libre, sans orientation précise. C’était un simple exercice de questions-réponses. Toutefois, un thème a provoqué beaucoup d’intérêt et de passion chez Rabah Laradji, un cinéaste de la première heure, présent dans la salle. Ce dernier s’insurge à l’égard d’une confusion qu’on fait entre cinéma et télévision. Pour lui, ce sont deux choses absolument distinctes. On peut dire que du côté du monde du cinéma, la télévision demeure une de ces opportunités idéales pour relancer de lancinantes et rituelles disputes, que Rabah Laradji s’est fait un devoir de tisonner. Un autre sujet a dominé la rencontre. Il s’agit du métier de producteur ou producteur délégué. Pour Mounes Khammar, le producteur délégué est à la base du projet, et c’est à lui que revient la responsabilité juridique et financière d’une œuvre cinématographique.

L’orateur a ensuite abordé le cas des festivals et du marché du film. Il cite cette grand-messe du cinéma mondial, qu’est le fameux Festival de Cannes. Selon ses propos, c’est une occasion où un producteur peut rencontrer des partenaires potentiels, tels que des fonds des institutions, des commissions du film qui pourront aider à la production d’un film.

Pour en revenir à la situation du cinéma algérien, le sujet n’a pas été, malheureusement, traité avec suffisamment de détails. Il faut, toutefois, noter que l’Algérie souffre un déficit de production, à telle enseigne qu’il devient presque déplacé de parler de cinématographie au sens large du terme. L’absence d’un cadre législatif, réglementaire, culturel, financier a fortement freiné son essor. Pour l’instant, les professionnels du secteur sont dans l’attente d’une véritable industrie du film.

M. Bouraib