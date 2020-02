ConfÃ©rence de presse autour de la piÃ¨ce thÃ©Ã¢trale Belleza : La fresque retrouvÃ©e

La générale de la pièce en question sera présentée au grand public ce jeudi à 18 heures. Mise en scène par l’Italienne Di Marco Chiara, cette pièce s’est inspirée d’une histoire réelle, celle d’une fresque retrouvée dans le village de Maamoura (wilaya de Saida) dans les années 1970. Durant la décennie noire, le terrorisme a essayé de la détruire, mais les villageois l’ont bien protégée.

Animée par le metteur en scène et éducatrice italienne Di Marco Chiara, et le président de cette association, la conférence a été une occasion pour parler des grandes lignes de cette pièce, qui fait partie, à titre bénévole, d’un programme nommé « Eglise » dédié aux jeunes et aux enfants pour une durée de trois ans. «Ce travail de la pièce avec les jeunes de l’association SOS Bab El-Oued est le premier que nous avons entamé dans le cadre de ce programme», nous précise Chiara, qui dira, pour ce qui est du thème de la pièce, que le choix du sujet a été fait depuis quelques mois, avant d’ajouter : «Le sujet m’a beaucoup touché parce qu’il aborde l’aspect humanitaire que chacun de nous doit exprimer et faire valoir pour servir les bonnes causes.»

Le metteur en scène, qui vient d’un autre continent et une autre culture, «approuve bien» cette expérience, qu’elle qualifie d’ «intéressante» en termes d’échange culturel entre les deux pays, notamment une meilleure connaissance du patrimoine et des traditions algériennes.

Jouée par un groupe de jeunes, au nombre de onze, adhérant à ladite association, la pièce leur a permis d’acquérir une expérience et un savoir-faire qui peuvent les servir durant leur parcours, comme ils le témoignent d’ailleurs.

Pour sa part, le président de l’association SOS Bab El-Oued, Nacer Maghni, dira que cette pièce est la troisième, après celle de 2012 avec le metteur en scène et le directeur artistique Djamel Guerni, et la seconde avec un metteur en scène syrien. «Notre objectif est de faire valoir les compétences de nos jeunes. On veut leur inculquer l’esprit de vivre ensemble en paix », souligne-t-il.

Pour conclure, une comédienne nous précise que le message de la pièce est de «faire un travail sur soi-même et d’exprimer notre humanité, accompagné de notre pouvoir d’affranchir les défis».

Kafia Ait Allouache