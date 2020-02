Mouni Benkhodja Ã  la galerie Ifru Design : Â«CorpoÂ», ou le corps fÃ©minin tourmentÃ©

Art plastique a-t-on dit ? Sans aucun doute. Mais ici le concept est vague, s’agissant de production picturale, plus vague encore qu’il ne l’est devenu sous notre méridien, s’agissant précisément de la peinture ou de la sculpture dès qu’elles sont propulsées, comme c’est le cas aujourd’hui avec l’exposition de Mouni Benkhodja, sur un terrain qui paraissait naguère «étranger à notre culture». En l’occurrence un soupçon d’érotisme dans des différentes nuances. Art plastique, en effet, non plus considéré comme «science du beau», mais plutôt comme discipline dont la finalité est d’extirper, des arcanes de la sensibilité humaine, la conjonction des sensations et de la connaissance.

Les caractéristiques propres à l’art plastique offrent alors à cette discipline une place singulièrement positive. On pense plus particulièrement à la relation particulière que celui-ci —l’art plastique— entretient avec le réel, qui en fait un instrument figuratif incomparable. On pense enfin, voire on fait appel à la spécificité du regard sur ce réel que celui-ci —l’art plastique— requiert de la part de l’artiste tout autant du spectateur.

Il s’agit d’une artiste plasticienne pas très connue «au bataillon», mais quel talent !

On peut, à ce titre, avancer que Mouni Benkhodja fait partie des plasticiens actuels à la maîtrise assurée, laquelle fait tour à tour «poser» les modèles ou laisse sa libre inspiration parcourir in memoriam (de mémoire) ses «sujets». A bien regarder ses travaux, on a le sentiment qu’en dépit du changement fréquent de perspective, elle s’emploie à observer et produire chaque fois à neuf ses regards à travers la technique de la peinture à l’huile sur toile.

Ce qui, une fois l’exposition parcourue, peut laisser penser que l’artiste a dû, à travers des portraits esquissés en intérieurs ou peut-être même à l’air libre, procéder de sorte que ses sujets soient nécessairement mis en condition hors contexte existentiel —entendre ici contexte national pour diverses raisons, d’ordre idéologique notamment.

Comme nous l’écrivions plus haut, il s’agit-là d’une artiste plasticienne pas très connue «au bataillon», mais quel talent ! Mouni Benkhodja expose ses travaux depuis le 6 février à la galerie Ifru Design. Avant que celle-ci ne soit close, il ne serait pas intéressant de lui rendre visite. Jusqu’au 19 février, ce qui laisse aux fidèles visiteurs très peu de temps. Mais un temps précieux malgré tout…

Kamel Bouslama Bio Express Mouni Benkhodja est née en décembre 1986 à Alger et a fait ses études primaires à Bejaïa, ville natale de son père. De retour sur Alger pour ses études secondaires, elle aborde la peinture comme suite logique et opte pour la photographie lors de ses études supérieures, non sans garder la main sur le dessin et ce, jusqu’à son départ sur Rome puis à Bologne : où, tout en entreprenant des études d’interprétariat, elle fréquente l’atelier de l’artiste plasticien Peretti Poggi, fils du grand Wolfango Poggi, perfectionnant ainsi sa maîtrise technique et artistique. Polyglotte, aimant le yoga et les voyages, effectuant des déplacements dans les quatre coins du monde et partagée entre l’Algérie et l’Italie, elle participe à quelques expositions collectives et décide de ramener son œuvre là où elle est née dans son berceau ancestral, Alger, sa muse et son port d’attache à la culture arabo-berbère. Elle espère trouver dans ces corps tourmentés et ces visages aux regards expressifs une once d’humanisme qui manque tant dans ce monde incertain. Polyglotte, aimant le yoga et les voyages, effectuant des déplacements dans les quatre coins du monde et partagée entre l’Algérie et l’Italie, elle participe à quelques expositions collectives et décide de ramener son œuvre là où elle est née dans son berceau ancestral, Alger, sa muse et son port d’attache à la culture arabo-berbère. Elle espère trouver dans ces corps tourmentés et ces visages aux regards expressifs une once d’humanisme qui manque tant dans ce monde incertain.