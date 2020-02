Jijel : Plantation de 260.000 arbustes depuis octobre

«Le programme de plantation à travers la wilaya de Jijel a été scindé en deux parties principales, à savoir le reboisement des surfaces détruites par les feux de forêt durant les quatre dernières années pour lesquelles plus de 225.000 arbustes ont été réservés, et le renouvellement du couvert végétal en zones urbaines et périurbaines avec 34.000 arbustes consacrés à ce programme», a déclaré, à l’APS, Mohamed Guedjour.

Le même responsable a assuré que la surface forestière incendiée durant ces 4 dernières années a été estimée à près de 4.000 ha. Depuis le mois d’octobre dernier, une superficie de 70 ha a été reboisée, soit un total de 35.000 arbustes plantés, a fait savoir la même source, soulignant qu’environ 225.000 arbustes ont été mis en terre à ce jour au titre de cette opération qui se poursuivra jusqu’au mois de mars prochain. Parallèlement à ce programme de reboisement, 11.500 plants d’arbres fruitiers ont été mis en terre à travers les localités montagneuses impactées par les incendies, a annoncé M. Guedjour, ajoutant que «la plantation d'arbres fruitiers revêt une importance capitale pour l’impact positif qu’elle revêt pour les habitants de ces localités».

A noter que les régions montagneuses ont bénéficié de la plantation d’amandiers sur 28 ha, de cerisiers sur 9 ha, de figuiers sur 6 ha, de noyers sur 36 ha et des olives sur 36 ha. Une enveloppe financière de plus de 13 millions de dinars a été consacrée à cette opération qui permettra aux habitants de ces localités d’améliorer leurs capacités agricoles.