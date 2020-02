Association Â«Besmat el AmelÂ» de Souk-Ahras : la caravane mÃ©dicale cible 600 citoyens Ã  Ain Zana

L'initiative, organisée en collaboration avec la direction locale de la santé et de la population (DSP), a été encadrée par 25 médecins des secteurs public et privé spécialisés en diabétologie, pédiatrie, infectieux, ophtalmologie et médecine générale en plus de psychologues et d’infirmiers, a précisé à l’APS la présidente de l’association, Nadia Douaouda.

Sur le nombre de patients ciblés dans le cadre de cette caravane, 28 cas ont été orientés pour subir des interventions chirurgicales en ophtalmologie, de la sphère ORL et de la vésicule biliaire, a souligné la même source, précisant que ces opérations se feront en collaboration avec l’ancien hôpital du chef-lieu de wilaya.

Les services de la DSP ont mobilisé dans le cadre de cette opération de solidarité, deux ambulances équipées en moyens modernes en plus d’une autre ambulance de la protection civile et un bus de transport du personnel encadreur, a souligné la même source. La caravane, première du genre dans cette wilaya frontalière, fera le déplacement prochainement dans les communes de Lakhdara, Sidi Fredj, Safel El Ouiden et Henancha, a révélé Mme Douaouda, qui a fait part de l’organisation, en mars prochain, d’une «kheima médicale» en collaboration avec la protection civile dans la localité de Lefouidh dépendant de la commune de Ouled Moumen.

Ces initiatives ont pour but principal de «rapprocher les services de la santé des habitants des villages, mechtas et régions enclavées en leur assurant les soins médicaux nécessaires dans diverses spécialités sans avoir besoin de faire le déplacement au chef-lieu de wilaya ou aux wilayas limitrophes», a indiqué la même responsable. Parallèlement à cela, elle a fait part également de l’organisation prochainement de journées de prévention contre les poux, de sensibilisation sur l’alimentation et la santé scolaire, ainsi que sur le diagnostic précoce du cancer à l’université Mohamed-Chérif-Messaâdia.

L'association Besmet el Amel a été créée en 2015 et œuvre à garantir des soins médicaux aux citoyens et malades notamment à domicile, a-t-on rappelé, précisant que l’association tente, à travers des rencontres de sensibilisation, à lutter et à prévenir plusieurs maladies.