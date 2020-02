Maisons intelligentes : El Mouatassim et son rÃªve qui devient rÃ©alitÃ©

Elle est plutôt associée à la motivation.

C'est aussi une affaire de talent et de quotient intellectuel. C'est vrai, n'est pas inventeur qui veut. Ça fait même partie des lois de la nature que de voir un bambin pas plus haut que trois pommes se distinguer et présenter des signes précurseurs et avant-coureurs d'un génie sans égal dans un domaine précis. Et en Algérie, nos enfants ne manquent certainement pas d'entregents ni de penchants. Plusieurs fois, en effet, des bambins font parler d'eux pour avoir réalisé des projets et des œuvres dignes des «grands». L'exemple de cet enfant de la wilaya de M'sila, qui a inventé un prototype d'une maison intelligente ave des techniques modernes, ne peut être qu’une preuve qu’il existe chez nous des mômes de la trempe des augustes. El Mouatassim Billah, puisque c’est de lui qu’il s’agit, — qui a, pour rappel, participé à plusieurs manifestations des petits inventeurs, même sous d’autres cieux— vient de prouver qu’on peut être illustre sans pour autant cumuler des années. La particularité du projet de ce petit génie réside dans la thématique, à savoir une maison faisant appel à des technologies propres comme mode de fonctionnement. Un sujet d’actualité qui inspire tous les pays, dont l’Algérie, qui est, elle aussi, sur les traces de la valorisation des sources de carburants propres et non polluantes, d’autant plus que l’impact du réchauffement climatique est appelé à se creuser davantage sur le plan environnement, la santé et le bien-être de l’homme, dans les années à venir. Aujourd’hui, El Mouatassim Billah a doublement brillé, tant sur le plan du choix de son projet que des techniques et des options sélectionnées pour faire de la maison de «ses rêves» celle de tous les amateurs de projets où il fait bon vivre, d’une part, et où le mode de vie est aussi sain et écologique s’inspirant de la nature. Et qui dit utiliser les richesses de la nature à bon escient, dit également dépenser moins et maîtriser les coûts de gestion des ménages. Aller vers des maisons plus économes en énergie à la façon El Mouatassim Billah, dans le futur, devrait tous nous tenter pour accueillir à bras-le-corps ce genre d’idées. En tout cas, le môme a réussi, sans doute, à mettre la puce à l’oreille des amateurs de ce genre de résolutions, devenues, désormais, plus qu’une nécessité.

Samia D.