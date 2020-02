SÃ©tif : JournÃ©es dâ€™information de la garde rÃ©publicaine

Une manifestation qui vient en application du plan de communication de l’année 2019-2020 approuvé par le haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), et permettra, jusqu’au 20 de ce mois, au public de s’enquérir des composantes de la Garde républicaine, ses missions et ses domaines d’activité. Comme elle permettra de mettre en avant l’image honorable de l’ANP et les avancées remarquables réalisées, au titre du Programme de développement et de modernisation.

Intervenant au nom du général major, chef de la Garde républicaine, le colonel Lamine Gharbi a affirmé l’importance d’une telle manifestation et l’impact qu’est appelé à produire cet espace d’information dans les rangs du large public, notamment les jeunes, qui auront l’opportunité d’aller à la découverte des missions dévolues à ce corps dans un parcours en constante évolution et désirant y accéder. Des journées d’autant plus importantes qu’elles se tiennent, ajoute-t-il, dans une ville connue pour son hospitalité, sa constante reconnaissance à l’endroit de l’ANP, et abonderont de ce fait dans le sens de la consolidation de la relation entre l’ANP et la nation.

Le colonel Ait Abderahmane Kamel, commandant du Secteur opérationnel de la wilaya de Sétif, intervenant au nom du général major, commandant de la 5e Région militaire, rappellera l’importance et les objectifs que s’assignent de telles manifestations qui traduisent, dans sa juste dimension, la politique d’ouverture adoptée par l’institution militaire destinées à consolider le lien de l’armée avec la nation. Après la projection d’un film documentaire dédié au regretté général major Ahmed Gaïd Salah et un autre sur les activités de la Garde républicaine, une imposante exposition est inaugurée, marquée par la mise en place de photos et autres ateliers se rapportant aux différentes activités de ce corps.

F. Zoghbi