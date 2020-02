Ã©ducation : Lâ€™Unpef annonce une grÃ¨ve pour le 26 fÃ©vrier

Il sera accompagné d’un sit-in devant le siège du ministère à Alger et de marches à travers le territoire national, a indiqué, hier, le syndicat dans un communiqué rendu publique à l’issue de la réunion de son conseil national en session extraordinaire. Les membres du conseil national de l’Unpef mettent en cause «la passivité de la tutelle quant aux demandes de dialogue lancées par les travailleurs du secteur, provoquant ainsi un retard dans la concrétisation des engagements du président de la République».

Ils réclament une refonte complète du système éducatif en révisant les programmes et l’encadrement dans le but d’atteindre un enseignement de qualité. Le syndicat souhaite également la révision du statut particulier du personnel à même de garantir l’indépendance du secteur par rapport à la fonction publique ainsi que la révision des salaires et les primes octroyés aux enseignants. Il est également demandé à la tutelle de trouver les mécanismes adéquats pour l’amélioration des conditions socioprofessionnelles des travailleurs, l’activation du dossier de la médecine du travail, la révision des prestations relatives à la sécurité sociale des éducateurs et le lancement des formules d’habitat spécialement dédiées aux enseignants et employés du secteur.

L’Unpef revendique, en outre, le droit à une retraite proportionnelle et sans condition d’âge et demande au ministère de répondre aux revendications des enseignants du primaire. Le syndicat revient, par ailleurs, sur la situation de blocage qui caractérise le premier palier de l’éducation et demande la satisfaction des demandes des enseignants en grève depuis le 7 octobre dernier. Il réclame également la révision du calendrier des vacances d’été dans le Sud, en prenant en considération la spécificité climatique de la région. L’Unpef réitère sa demande de révision de la loi 90-14 relative à l’exercice du droit syndical tout en relevant, dans son communiqué, l’insécurité à l’intérieur et aux alentours des établissements scolaires. Signalons que le secteur de l’éducation connaît, depuis la rentrée, une série de protestations. Outre les enseignants du primaire, qui annoncent une grève illimitée à partir du 4 mars prochain, les directeurs des CEM et les enseignants contractuels ont organisé, dimanche dernier, un sit-in devant l’annexe du ministère de l’Education nationale à Alger. Ils revendiquent l’ouverture d’un dialogue avec la tutelle, leur intégration sans condition ni restriction dans les postes vacants, la priorité pour les enseignants remplaçants dans le recrutement, la valorisation de l’expérience professionnelle et le retour au mode de recrutement sur la base du diplôme.

Salima Ettouahria