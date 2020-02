Encadrement des examens de fin dâ€™annÃ©e : Les listes dâ€™enseignants arrÃªtÃ©es avant le 25 fÃ©vrier

Dans une correspondance adressée aux directeurs de l’éducation des 48 wilayas, le ministère de l’Education nationale a souligné la nécessité d’établir ces listes pour cette opération dans les délais impartis.

Le ministère a instruit les directeurs de lycées de procéder au recensement des enseignants qualifiés et ayant une bonne expérience dans l’enseignement des classes terminales.

Le ministère a insisté sur la nécessité d’accorder une grande importance à cette opération qui doit s’effectuer en toute transparence, à travers la maîtrise du choix des enseignants chargés d’encadrer les examens de la fin du cycle primaire (la 5ème), du BEM et du BAC.

Les préparatifs relatifs à l’organisation du Bac 2020 ont débuté par la mise en place des commissions chargées de l’élaboration des sujets de cet examen. Ces commissions ont tenu plusieurs rencontres pour proposer un certain nombre de sujets dans chaque matière. Cette opération devrait prendre fin au cours du mois de mars prochain avant le tirage au sort des sujets.

Par ailleurs, des efforts sont fournis par le ministère en vue d’instaurer de nouvelles bases permettant d’améliorer le rendement de l’école. Dans ce contexte, le ministère s’attelle à promouvoir les filières des mathématiques, notamment après le désintérêt constatés chez les élèves pour cette matière. Une démarche qui s’inscrit dans l’objectif de concrétisation du programme du président de la République visant à promouvoir les filières mathématiques et techniques mathématiques et augmenter, par conséquent, le taux d’inscription dans ces filières.

La Journée internationale des mathématiques, célébrées le 14 mars

Par ailleurs, le ministère s’apprête à célébrer la Journée internationale des mathématiques qui coïncide avec le 14 mars de chaque année. Une journée qui a été adoptée par l’UNESCO en marge de sa conférence tenue le 26 novembre 2019. Inscrit sous slogan «les mathématiques sont partout», l’événement sera mis à profit en Algérie pour souligner le rôle important des mathématiques dans la vie quotidienne. Cette journée vise, entre autres, à inciter les élèves à s’intéresser davantage aux filières mathématiques et maths techniques. Aussi, l’accent sera mis sur le rôle fondamental jouer par les mathématiques dans le développement économique et technologique.

En prévision de cette célébration, le ministre de l’Éducation, Mohamed Ouadjaout, a présidé, jeudi dernier, une visioconférence regroupant les 50 directeurs de l’éducation et des cadres de l’administration centrale.

A cette occasion, Mohamed Ouadjaout a tracé un programme riche et diversifié à caractère scientifique et pédagogique qu’abritera l’ensemble des établissements scolaires des trois paliers.

Il s’agit notamment de l’élaboration d’une fiche pédagogique sur l’histoire des mathématiques, son importance et le processus de son évolution à travers l’histoire. Il est, également, prévu l’organisation des conférences animées par des inspecteurs et des enseignants de mathématique.

En outre, des activités scientifiques et culturelles seront organisées pour permettre aux élèves de stimuler leur créativité. Une compétition interclasse entre des élèves de cinquième année primaire, quatrième année moyenne et troisième année secondaire dans les filières mathématique, technique mathématiques et sciences expérimentales, figure aussi parmi les activités retenues. La compétition sera organisée en trois étapes.

La première au niveau des wilayas, la seconde au niveau régional et la troisième au niveau national le 14 mars 2020. Une cérémonie sera organisée à la fin du concours avec remise d récompenses aux lauréats.

Kamélia Hadjib