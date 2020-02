Dans la LUCARNE : La FAF prend des mesures

Certains cas méritent qu’on s’y attarde du fait qu’ils sont assez importants. A commencer par la sortie, ces jours-ci, du président de la FAF concernant la «grève» simulée des joueurs qui avait attiré l’attention de tous. On a même un peu plus mis l’accent sur ce sujet qui intéresse directement le championnat national des Ligues 1 et 2.

En effet, on vient de vivre une situation pour le moins ubuesque avec une façon quelque peu déguisée d’aider certaines équipes contre d’autres. D’ailleurs, cette nouvelle mode, qui a tendance à se généraliser, avait fait sortir de leurs gonds plusieurs présidents de clubs, des entraîneurs, des joueurs pour dénoncer carrément cette attitude qui touche pleinement au respect de l’éthique sportive. On choisit quand est-ce qu’on fait grève avant de tout effacer et revenir à la case départ comme si de rien n’était.

Le premier à jeter un «pavé dans la marre» est l’entraîneur de l’USMH, Slimani, qui avait estimé que les «joueurs qui font grève» doivent être «radiés du mouvement sportif national». Ce ne sont pas des paroles en l'air, puisque le président de la FAF lui-même a décidé de réagir sur cette question. Là, il a été des plus clairs en menaçant les joueurs, auteurs de telles attitudes, d’être sévèrement sanctionnés du fait qu’ils n’ont rien avec le droit à la grève conformément au droit du travail.

La seule voie de recours qui pourrait régler les éventuels litiges demeure la Commission de résolution des litiges de la FAF. L’utilisation d’autres procédés pour se faire payer est strictement interdit. Certains estiment même que des présidents de clubs sont de connivence avec leurs joueurs pour que les pouvoirs publics réagissent pour les aider. Ceci dit, certains pensent que cette sortie de la FAF n’a pas été ferme vis-à-vis des clubs qui utilisent de tels procédés pour aider des clubs contre d’autres. Ce n’est pas normal qu’on n’applique pas la règlementation en vigueur pour trancher et mettre fin à ce «marché» qui ne veut pas dire son nom.

Hamid Gharbi