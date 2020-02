Lâ€™OM et le WAT toujours en tÃªte du classement

En effet, l’OM l’a emporté haut la main face à l’AS Khroub sur le score de quatre buts à un, ce qui consolide les protégés de Chérif Hadjar à la tête du classement. Les Bleu et Orange conservent cette place depuis de longues semaines, et ils sont bien lancés pour rejoindre l’élite à la prochaine saison. Pour sa part, l’ASK demeure à la septième place avec 26 points. L’autre sensation de Ligue 2 pour cette saison, le WA Tlemcen, a réussi l’essentiel en écrasant le DRB Tadjenanet sur le score de quatre buts à zéro. Les zianides n’ont pas manqué cette rencontre à domicile pour faire parler leur talent et serrer l’étau sur le leader qui le devance de trois points. Cette défaite écrasante complique la tâche du DRBT qui stagne à la 13e place, et qui risque la relégation pour sa première saison de retour en Ligue 2. Pour sa part, la JSM Skikda est passée à côté d’une occasion en or pour poursuivre les leaders en s’inclinant à Arzew face à l’OMA sur le score d’un but à zéro. La JSMS conserve provisoirement la 3e place avec 30 points en attendant les matchs retards du RCA et du RCR qui risquent de faire régresser la JSMS à la cinquième place. Par ailleurs, le match opposant la JSM Béjaia et le MC Saida s’est soldé par un score de parité de deux buts partout, ce qui n’arrange pas les deux équipes qui souffrent en bas du classement. La JSMB se retrouve à la 14e place avec 21 points alors que le MCS occupe la 12e place avec 22 points. En somme, le MC El Eulma a nettement soigné son classement pour occuper la 6e place avec 27 points après son succès à domicile face à l’USMH sur le score de deux buts à zéro. Même si les résultats de l’USMH se sont améliorés depuis la venue du coach Slimani, mais les Jaune et Noir occupent toujours la dernière place du classement de Ligue 2 avec 16 points.

Kader Bentounès