Le CRB sous pression

Le choc des extrêmes opposant le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1, au NA Hussein Dey, second relégable, constitue, sans nul doute, l’une des affiches de cette 18e journée de championnat, prévue cet après-midi.

Le Chabab, qui vient d’être écarté de la coupe d’Algérie, tentera de se racheter auprès de son public et creuser par la même l’écart avec ses poursuivants directs. Attention, toutefois, à la réaction de la bête blessée. Le Nasria, qui traverse une période difficile, va certainement profiter de l’occasion pour relancer sa saison. «J’ai sensibilisé les joueurs qui ont fait preuve de professionnalisme après l’incident de vendredi à Bensiam, où certains supporters ont déstabilisé la séance d’entraînement. Certes, la rencontre face au Chabab n’est pas une mince affaire, mais je peux vous assurer que les joueurs, qui savent l’importance de ce derby, vont tout donner pour essayer de réaliser un bon résultat», a déclaré le coach Ait Djoudi dans les colonnes de la presse spécialisée, la veille du match. Pour sa part, le technicien français Dumas n’a toujours pas avalé l’élimination en coupe d’Algérie. «Franchement, c’est une élimination qui reste en travers de la gorge. Cependant, on doit vite oublier cette mésaventure et nous concentrer sur notre objectif principal, à savoir le championnat. Nous allons affronter une équipe du NAHD, qui ne va certainement pas nous faciliter la tâche. On doit prendre très au sérieux ce match, minimiser les erreurs et rester concentrés jusqu’au bout», a indiqué l’entraîneur du Chabab. Le derby des hauts-plateaux de l’est du pays constitue l’autre rencontre phare de cette manche. Une empoignade qui promet entre deux formations dans une forme olympique depuis l’entame de la saison. «L’équipe est dans une phase ascendante. On doit maintenir le cap et confirmer face à l’Entente. Le match ne sera pas facile à gérer, mais nous croyons en nos chances», a indiqué le joueur du CABBA, Amrane. Même son de cloche chez l’adversaire, le coach tunisien de l’ESS veut les trois points du match. «Nous allons disputer un autre derby difficile face à une bonne équipe de Bordj Bou Arréridj. On doit rester mobilisés pour confirmer notre bonne santé. Les trois points du derby sont essentiels pour nous. Nous voulons garder cette bonne dynamique et nous rapprocher encore plus de la tête du classement», a souligné Kouki. La rencontre au sommet, CSC – MCO ne manque pas d’intérêt non plus. Éliminés en coupe d’Algérie, les deux teams voudront certainement se racheter. Par ailleurs, la JS Kabylie accueille le Paradou AC. Malgré l’absence de Boulahia et Hamrou, blessés, les canaris vont tout faire pour remporter le match et reprendre la seconde place au classement. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, US Biskra, ira à Chlef croiser le fer avec l’ASO, dans une position très inconfortable. L’USM Bel Abbès, dans une phase critique, sera hôte du premier relégable. A noter que le MCA a disposé de la JSS (1-0), samedi en match avancé de cette journée.

Rédha M.