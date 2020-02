Grand angle : Triste anniversaire

Le pays est plongé dans le chaos et peine à sortir de l’ornière. Pis, depuis avril, le conflit qui oppose le chef du Gouvernement libyen d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, a pris de nouvelles proportions. Des proportions gravissimes et dangereuses.

Il est vrai aussi que le double discours de certains acteurs étrangers impliqués dans ce qui se passe en Libye est pour une grande partie responsable de la dégradation de la situation. Les efforts consentis par le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, et les pays voisins, notamment, soucieux du sort de la Libye et du peuple libyen, sont sabordés. À telle enseigne que le souhait de transformer la fragile trêve observée depuis le 12 janvier en un cessez-le-feu durable semble relever de l’impossible. Pourtant, les deux camps ont déclaré le vouloir, et le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, cette semaine, une résolution réclamant un cessez-le-feu «durable». Mais, sur le terrain, c’est le contraire qui est observé. Fayez al-Sarraj a déploré, samedi, ne pas avoir de «partenaire de paix» pour trouver une issue au conflit dans le pays.

Il en appellera à la responsabilité de ceux qui apportent leur appui à son rival. «Il est temps que les soutiens de (Khalifa) Haftar comprennent que leur pari est perdu», et que leur appui ne fera «que prolonger la guerre et ancrer des haines difficilement surmontables», a affirmé M. Sarraj. Mais même si ces soutiens sont connus de tous, le chef du GNA évitera toutefois de les citer. Des pays qui, malgré leurs engagements pris lors de la conférence internationale de Berlin du 19 janvier dernier, poursuivent leur violation de l’embargo, en fournissant les armes qui permettent aux Libyens de s’entretuer. Il est vrai que dans ce cas, la mission de Ghassan Salamé ne peut que s’avérer compliquée et le conflit ne peut que se complexifier.

Une situation qui malheureusement éloigne durablement toute perspective d’un règlement pacifique du conflit. En effet, tant que les armes continueront à affluer, il est certain que les parties libyennes continueront à vouloir trancher militairement leur différend. Plus grave encore, la matérialisation de l’initiative d’un forum de réconciliation, que l’Algérie s’est proposé d’accueillir, sera retardée. Il est aussi à craindre que le début du dialogue politique, prévu le 26 février à Genève sous l’égide de l’ONU, ne soit aussi contrarié par l’évolution militaire et l’absence de «partenaire de paix». Pourtant, il y a urgence.

Nadia K.