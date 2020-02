Formation du gouvernement en Tunisie : Coup de tonnerre Ã  Tunis

Rien ne va plus entre le Premier ministre Elyes Fakhfakh et la classe politique tunisienne. Installé, le 20 janvier dernier, par le président élu Kaïs Saïed, l'ancien ministre des Finances et candidat malheureux à la présidentielle de 2020 vient d'être pris de court par la formation Ennahdha, qui lui a administré une douche froide en se retirant du gouvernement, rendant ainsi la situation plus difficile que jamais.

PUBLIE LE : 17-02-2020 | 0:00