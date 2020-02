RÃ©forme du systÃ¨me financier et bancaire : Sur la voie de la croissance

Cette fois-ci, le plan d’action du gouvernement prévoit une «réforme en profondeur du système financier national».

Cette réforme constitue un jalon décisif des réformes structurelles qui devront favoriser l’émergence de l’économie pour la mettre sur la voie de la croissance.

L’objectif est de relever un défi global adapté les instruments et les institutions de l’économie aux changements inéluctables, assurant la modernisation de l’appareil de production indispensable pour le passage à une économie performante. «L’assainissement de l’environnement économique est indissociable d’un ajustement et d’une stabilisation du cadre réglementaire dont la finalité sera de soutenir le marché en général et le secteur financier en particulier», note Amar Abbas, expert financier. Des institutions plus efficaces sont indispensables pour développer un secteur financier résilient. De ce point de vue, ajoute-t-il, «l’évolution du système judiciaire est inéluctable».

Pour les banques publiques, dont la réforme de leur gouvernance était annoncée par le gouvernement, M. Abbas estime qu’une clarification des rôles et missions de ces banques est primordial, un meilleur pilotage de leurs activités l’est également. Pour sa part, M. Mourad Goumiri, relève l’importance de l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire, à recenser toutes les entreprises et les commerces qui ne paient pas d'impôt et les fiscaliser.

«Cela exige une refonte profonde des services fiscaux, tant dans leur organisation, que dans la formation des ressources humaines, que dans les moyens matériels (informatisation, infrastructures, transport, banque de données), que dans la revalorisation des salaires, des indemnités (prime de prises), des logements aidés, de manière à leur éviter de tomber dans l'escarcelle de la corruption», précise l’économiste. A ce jour, des réformes sont menées. Il est question de l’extension du réseau des banques pour s’approcher davantage de la clientèle, les simplifications administratives liées à l’ouverture des comptes bancaires et les crédits, mais cela demeure insuffisant. Rachid Sekkak, financier, préconise une meilleure autonomie de la Banque d’Algérie, proposant un retour à la loi relative à la monnaie et au crédit d’avril 1990.

La concurrence devra être, selon lui, le maître-mot de cette stratégie, car seule la concurrence peut être le moteur de l’innovation. Quant à Abderrahmane Mebtoul, économiste, il estime que la raison fondamentale du manque de dynamisme du système financier est qu’il est bureaucratisé, déconnecté des réseaux internationaux, démontrant une économie sous perfusion de la rente des hydrocarbures, les banques prenant peu de risques dans l’accompagnement des investisseurs potentiels.

D’autre part, il y a lieu de relever que s’impose la nécessité d’ouvrir le secteur à plus d’acteurs bancaires et non bancaires afin de stimuler la concurrence et améliorer la pénétration des services bancaires et moderniser l’infrastructure électronique bancaire et généraliser le paiement par cartes bancaires et le paiement en ligne, ce qui générera l’essor du commerce en ligne et des activités associées. L’amplitude de réformes financières se mesure au traitement réservé aux mesures de régulation administratives du système financier, telles que le contrôle sur le crédit, sur le taux d’intérêt, les barrières à l’entrée sur le marché, la réglementation régissant les institutions financières, la domination des entités publiques, et le renforcement des contrôles sur les transactions internationales.

Fouad Irnatene