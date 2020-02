Importation des vÃ©hicules de moins de 3 ans : La mesure entrera en vigueur en mars prochain

Il a cependant révélé que la mesure entrerait en vigueur le mois prochain, sous réserve, a-t-il précisé, de la résolution de certains problèmes techniques.

M. Ferhat Aït Ali Braham, qui s’exprimait en marge de la présentation du plan d’action du gouvernement au Conseil de la nation, a souligné l’existence d’un problème technique avec le diesel européen. Les normes européennes en matière de carburant étant «très strictes» et récentes, comparativement à celles pratiquées sur le marché algérien du carburant. «Le diesel européen fait l'objet de spécifications propres», a-t-il affirmé aux journalistes.

Le ministre a assuré qu'en cas d'utilisation du diesel local, l'automobiliste aura un problème technique avec le moteur de son véhicule au bout de 3 à 4 mois. Ce qui, dit-il, lui occasionnera un préjudice sur le plan financier. Il a également déclaré que les modalités de financement de l'importation des véhicules étaient en cours d’élaboration pour permettre aux citoyens d’entamer la procédure.

Il faut noter, à ce propos, qu’un arrêté interministériel fixant les modalités d'application de l'importation des véhicules de moins de trois ans, autorisée par la loi de finances 2020, est actuellement en préparation.

L'article 110 de la loi de finances de 2020 autorise l’importation des véhicules de tourisme de moins de trois ans par les particuliers résidents et ce, une fois tous les trois ans, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun et sur leurs devises propres, par débit d’un compte devises ouvert en Algérie. La même loi autorise l'importation des voitures avec moteurs à essence ou diesel, dans le respect des normes environnementales.

Les résidents algériens peuvent importer par le biais de leurs propres devises des véhicules de moins de 3 ans. Cependant, cela est soumis à certaines conditions qui ont pour but de garantir la sécurité routière, mais aussi de s’assurer que les véhicules importés sont de bonne qualité, des éléments d’une très grande importance.

Il est utile de rappeler également que les membres de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale ont appelé à la nécessité de porter à 5 ans, au lieu de 3 ans, l'âge des voitures d'occasion importées, et ce dans le cadre de la mesure prévue dans le projet de loi de finances (PLF) 2020.

«Les citoyens se plaignent de la limitation à 3 ans de l'âge des voitures d'occasion. Nous le sommes tout autant car il y a consensus quant à l'infructuosité de la mesure», avaient noté les parlementaires qui ont proposé d'autoriser l'importation des voitures roulant au diesel, arguant dans ce sens que les unités d'assemblage de voitures en Algérie produisent elles aussi des véhicules à motorisation diesel. Aussi, les membres de la Commission ont appelé à imposer une réduction des prix des voitures montées en Algérie et à la révision du cahier des charges pour ne plus être dans le besoin d'importer des voitures d'occasion. Par ailleurs, concernant la lutte contre la pollution atmosphérique, les véhicules les plus polluants du parc algérien seront soumis à des mesures juridiques en matière de maintenance dès cette année.

Mohamed Mendaci