DÃ©crochage des tableaux de lâ€™exposition Â« MÃ©tro CasbahÂ»

L’exposition Métro Casbah, de l’artiste Abdenour Hamoudi, qui s’est tenue depuis le 15 janvier dernier, à la station de métro de la Place des Martyrs, s’est clôturé, hier, dans une bonne ambiance, à la grande satisfaction des organisateurs, de l’artiste et surtout du grand public qui a bien aimé l’initiative. Organisée par l’entreprise RATP El Djazair, en collaboration avec le Métro d’Alger, l’exposition a invité les usagers du Métro d’Alger à mieux connaître les valeurs culturelles de l’Algérie.

«En effet, la station de métro Place des Martyrs est devenue une véritable galerie d’art souterraine, avec l’exposition Métro Casbah. Nous envisageons de créer d’autres événements semblables pour faire plaisir à notre public», a précisé l’organisateur de RATP, en ajoutant, qu’elle sera suivie d’autres manifestations artistiques. La RATP El Djazaïr et l’Entreprise Métro d’Alger positionnent ainsi 2020 comme l’année de la promotion de l’art.

Emprunté par des centaines de voyageurs, le métro est un lieu unique pour promouvoir les cultures et les arts qui font la richesse du patrimoine local ancestral. C’est aussi l’opportunité de donner leur chance à de jeunes artistes peu connus en valorisant leurs œuvres, précise-t-on.

Centrée sur le thème de l’identité algérienne, cette exposition explorait le rapport entre la mythique Casbah d’Alger (quartier historique de la vieille ville d'Alger, classé au patrimoine mondiale de l'Unesco) et le Métro. Elle retrace de manière chronologique le parcours de l’artiste, influencé par ses expériences, ses doutes et ses combats pour la reconnaissance.

Ainsi et durant un mois, les voyageurs qui empruntent la station de métro ont eu l’opportunité de découvrir les œuvres de l’artiste Abdenour Hamoudi. Un jeune, artiste de 29 ans, ayant fait un petit parcours dans l’école des beaux arts, qui propose, sur les 10 tableaux exposés, aux différents passagers des «œuvres singulières portant sur l’identité algérienne».

À travers les toiles proposées, Hamoudi «retrace de manière chronologique son parcours influencé par ses expériences, ses doutes et ses combats pour la reconnaissance» comme il nous le précise, en ajoutant que l’expérience était « passionnante » par le fait d’imaginer le passage du métro dans les différentes ruelles, douirattes et toute l’architecture. Il explore avec passion le rapport entre la mythique Casbah d’Alger et le métro, transport qui dessert des millions de voyageurs aux portes de l’antique forteresse. Un voyage transcendental qui captive et fascine les voyageurs qui s’imprègnent du langage pictural que l’artiste n’a de cesse de renouveler.

Le jeune artiste, qui expose pour la première fois à Alger, mérite bien d’être encourager pour son talent dévoué et sa brillance dans le travail, nous précise, qu’il utilise différentes technique pour la conception de ses toiles. Ces couleurs uniques pour nous faire ressentir, telle une évidence, cette inspiration profondément marquée par une identité algérienne fièrement revendiquée.

Pour conclure le souhait de cet artiste est très simple «mon souhait est que cet espace se transforme en une galerie d’art, ouvrant, ainsi le chemin pour d’autres jeunes artistes pour faire valoir leurs talents et exposer leurs œuvres».

Kafia Ait Allouache