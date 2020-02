10e Ã©dition du festival international du thÃ©Ã¢tre de Bejaia : La piÃ¨ce Â«TImenflaÂ» en ouverture

Placé sous le thème «la famille et l’enfance» et en hommage à Nabila Djahnine, ancienne présidente de l’association «Tigheri N’tematouth» (Cri de la femme), native de Béjaia et étudiante assassinée le 15 février 1995 à Tizi Ouzou, et en présence de l’invité d’honneur le comédien Omar Guendouz, le festival a enregistré la participation de cinq troupes seulement, à savoir l’Algérie, la France, la Tunisie et le Sénégal, selon le commissaire du Festival, Slimane Benaissa qui évoque plus le problème financier pour cette manifestation culturelle que l’absence des autres troupes internationales. Samedi, la cérémonie d’ouverture a enregistré la défaillance du public. En effet, il n’y avait pas beaucoup de monde contrairement aux précédentes éditions.

A quelques heures de l’ouverture, des jeunes ont protesté devant l’entrée du théâtre demandant l’annulation de cette manifestation culturelle. La première pièce théâtrale présentée pour cette première soirée intitulée «Timenfla», mise en scène par Lehcen Chiba et le scénario d’Abdelghani Taybi, traite des problèmes de couples.

Au programme des soirées, il est prévu la pièce de la troupe sénégalaise «Le Musée», mise en scène par Djibril Goudiaby. la troupe française animera la scène avec la pièce «De nos frères blessés» de Fabrice Henry. Le Sénégal revient également avec une autre pièce «Et si je les tuais tous madame» de Aristide Tarnagda», alors que la Tunisie présentera sa pièce «Djaraim Zawjia» de Mohamed Ali Said. Selon le commissaire du festival, le thème proposé « La famille et l’enfance» est scindé en deux parties.

les pièces présentées relateront les problèmes de familles alors que pour l’enfance, des tournées conteurs sont programmées au niveau des écoles primaires et collèges avec des contes en langues amazighe, arabe et française. Par ailleurs, des lectures théâtrales seront du programme ainsi qu’un master class théâtre avec des sujets sur l’expression corporelle, le texte au théâtre, la mise en scène et le jeu d’acteur supervisé par Henry Fabris et Haro Clémentine.

La clôture de cet évènement culturel sera rehaussée par une soirée artistique de Beihdja Rahal qui bercera son public dans le rythme andalou.

M. Laouer