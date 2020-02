Â«1er novembre 1954, la nuit des insurgÃ©sÂ», de Abdelmadjid Merdaci fondements historiques de la revendication indÃ©pendantiste

Voulant apporter des éclaircissements sur des parties importantes sur notre histoire et celle de la révolution algérienne, Abdelmadjid Merdaci présente dans ce livre, intitulé «1er novembre 1954, la nuit des insurgés», une recherche bien singulière, bien ficelée, consacrée aux conditions de lancement de l’insurrection du 1er novembre 1954, qui s’inscrit dans le prolongement de l’ouvrage «GPRA, un mandat historique», publié en septembre 2018. «Le GPRA est quasi-éradiqué de l’espace public depuis l’indépendance.

L’histoire, dit-on, est écrite par les vainqueurs, et la certitude est bien que le GPRA est le grand vaincu de la crise de l’été 1962, sauf que l’histoire des vainqueurs n’est pas l’histoire et que celle-ci reprendra toujours, tôt ou tard, ses droits. le GPRA était l’organe de direction du FLN et qu’il s’inscrit à la fois dans la continuité et dans la rupture avec les deux premières directions du Front, le comité des six fondateurs et le CCE issu du congrès de la Soummam.

Sous l’autorité du CNRA (Conseil national de la Révolution algérienne) le GPRA aura exercé, à ce titre, le plus long mandat à la tête du Front et avait eu à gérer des séquences décisives de la guerre d’indépendance nationale et singulièrement la conduite des négociations qui avaient abouti aux accords d’Evian», nous explique l’auteur, en précisant, toutefois, que «l’objectif est d’abord de lever l’hypothèque des mensonges sur une insurrection de tout le peuple, imposée depuis fort longtemps par la liturgie officielle».

Pour Monsieur Merdaci, les algériens ont longuement grandi dans le «mensonge», chose qui nécessite de remettre en perspective les fondements historiques de la revendication indépendantiste et d’éclairer, à la mesure des documents et témoignages disponibles, la maturation du recours à la lutte armée. Il interpelle, à ce titre, les filiations convenues entre le PPA, le MTLD et l’OS. La crise constantinoise, le ralliement de Krim Belkacem et ses compagnons messalistes, l’ambiguïté qui avait entouré le CRUA, les réserves suscitées par la réunion des vingt-deux, constituent autant de rappels des obstacles au projet insurrectionnel.

«En novembre 1954, il n’y a pas eu d’insurrection du peuple, mais le déclenchement par un petit groupe d’actions armées dont le peuple n’était pas au courant. La guerre d’indépendance a été non pas une révolution ou une guerre au sens classique du terme, mais une bataille de mobilis ation de l’opinion. Dire insurrection, comme on le répète aux différents journaux télévisés à chaque 1er novembre, c’est éliminer les mérites de l’élite dirigeante du FLN», précise-t-il, avant d’ajouter que «l’insurrection concernait entre 300 et 600 militants et non pas des djounoud ou des soldats au sens militaire du terme qui ont décidé de prendre les armes en réponse à l’appel du front de libération national (FLN)».

Le sociologue, historien et ex-professeur de l’université Abdelmadjid Merdaci, qui a à son actif de nombreuses publications dont une partie notable consacrée à l’histoire du mouvement national et à la guerre d’indépendance, éclaire la jeunesse «induite en erreur» sur le fait que l’insurrection du 1er novembre est une suite à celle d’El Mokrani et Abdelkader… «Je tiens à préciser qu’il n’existe aucune relation ni affiliation entre ces deux pour une raison; ces derniers sont des résistances communautaires et rurales qui ont affiché un refus à l’occupation militaire française», nous indique l’auteur, en précisant que son travail se base sur des témoignages d’anciens moudjahidine et non pas sur des archives algériennes auxquelles l’accès est interdit.

Kafia Ait Allouache