Nouvelles de mascara

Réunion de l’exécutif : Booster le développement local

Le wali de Mascara a présidé, en présence du P/APW, une réunion avec l’exécutif élargie aux chefs de daïra et aux P/APC. La rencontre a été consacrée à la situation de l’environnement dans les communes et aux préoccupations des élus locaux.

Le wali a insisté sur le rôle que doit jouer l’APC en matière de développement local, tout en l’appelant à répondre aux besoins de la population à travers un dialogue.

Le wali a instruit les élus locaux de fixer une journée de réception des citoyens et d’instituer des canaux de communication pour éviter le recours à la violence. Concernant les projets du FCCL du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le wali a ordonné le lancement immédiat de 28 opérations qui concernent l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement. Concernant le dossier de l’environnement, le wali a exprimé sa désolation quant à la situation et appelé à consacrer les journées de vendredi et samedi, pour y remédier, à travers l’ensemble des communes. Il plaidera pour une large mobilisation à ces journées, citant les imams, les associations et les jeunes, et ordonnant de mettre à leur disposition tous les moyens matériels nécessaires.

Il a également préconisé de revoir la mission de l’EPIC chargée de cette question et d’étudier la possibilité de confier, de nouveau, l’opération de ramassage d’ordures aux APC. Dans le même ordre d’idée, le directeur de l’environnement a été instruit pour organiser un concours de la commune la plus propre, outre l’inscription de projets environnementaux. Le wali a, d’autre part, insisté sur l’ouverture de l’ensemble des cantines et le contrôle de la ration offerte à l’élève, ainsi que le transport scolaire, le chauffage et la réhabilitation de certaines écoles qui sont dans un état de dégradation avancée. Ceci en prévision de la prochaine rentrée scolaire.