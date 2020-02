Dans la LUCARNE : L'USMA, c'est l'embellie !

Les meilleurs éléments qui avaient fait les beaux jours de ce club comme Benguit, Meziane, Chafaï, Benkhemaassa et bien d'autres avaient opté pour d'autres cieux. Ce n'était pas facile de tenir le coup après de tels départs. Outre cela, les joueurs recrutés avaient buté contre une situation financière aigüe qui avait rendu les choses compliquées. Presque insupportables.

En dépit de cela, ceux qui étaient à la tête de l'ISMA, mais aussi le coach, Billel Dziri, ont permis, en dépit de tout, à l'équipe de résister à l'adversité. Ce ne fut pas aisé, mais ils ont réussi à être parmi les meilleurs. Toutefois, après l'élimination en Ligue des champions d’Afrique, la coupe d’Algérie, les choses ne se sont pas très bien passées, en plus des deux défaites consécutives en championnat compromettant ainsi la bonne progression de l'équipe. Face à cette situation qui avait commencé à se compliquer, Dziri, le coach, avait demandé à ce qu'il y ait un repreneur afin que l'USMA ne va pas dans un «cul de sac». Son cri de détresse avait presque aussitôt été entendu. En effet, Serport, qui n’était jusque-là qu'un simple sponsor ayant permis aux rouge et noir de tenir le cap, voilà qu'il vient de prendre le club a hauteur de 51%. C'est-à-dire qu'il devient le propriétaire de l'USMA et qu'il va tout finaliser avec la justice concernant tout ce qui touche à ce club sur son historique, ses dettes et autres. Tout doit être finalisé dans une dizaine de jours non pas avec ETRHB, mais la justice.

Le nouveau propriétaire ne ferme pas la porte à d'éventuels actionnaires, mais le dernier mot lui reviendra. Il est clair qu'avec l'arrivée de Serport, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre devant l'USMA pleine d'espoirs et aussi d'ambitions. On compte même doter l'USMA de son centre de formation à Ain Benian. Quant au stade, le nouveau repreneur veut que l'USMA évolue dans un grand stade qui va avec son rang de grande équipe. On parle des stades de Baraki ou de Douera. Toujours est-il, ce club de Soustara ne va pas tarder à faire parler de lui dans le bon sens du terme, eu égard à ce que Serport a prévu de faire de l'USMA un «grand d’Afrique». Il va tout reconstituer à commencer par la direction du club même s'il n'a pas l'intention de «chasser» des gens. Même la démission de Dziri, après l’élimination en coupe d’Algérie (1/16es de finale) a été refusée par Achour Djelloul. Il veut tout simplement que tout soit comme le souhaite les supporters de ce club. Il faudra désormais faire avec les rouge et noir. C'est presque une certitude.

Hamid Gharbi