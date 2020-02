Oran : Renflouage dâ€™un filet fantÃ´me Ã  Cap Rousseau

La présence de ce filet à une profondeur de 20 mètres au «Golfe d’Oran» près de Cap Rousseau a été signalée par une plongeuse apnéiste et une équipe composée de 9 plongeurs mobilisée n’a pu renflouer la totalité du filet, a indiqué, à l’APS, Amine Chakouri. Quelque 300 mètres de ce filet ont été retirés et une grande partie estimée à plus de 600 m demeure dans le fond, faute de moyens humains et matériels, a-t-il fait savoir, soulignant que ce filet fantôme continue de menacer la biodiversité dans cette zone capturant la faune et étouffant la végétation marine, en attendant une vaste opération pour s’en débarrasser.

Le filet, localisé à quelques centaines de mètres de la plage, est celui de chalutage, qui ne peut être utilisé dans cette zone, a fait remarquer

M. Chakouri, déplorant le comportement «irresponsable» de certains pêcheurs, qui nuisent à la biodiversité pour du profit.

Cap Rousseau, qui se trouve dans une zone sauvage difficilement accessible, est d’une grande importance pour la reproduction des poissons. Le chalutage dans cet espace est formellement interdit, a fustigé le secrétaire général de l’association «Barbarous».