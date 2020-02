rÃ©union, aujourdâ€™hui, gouvernement - walis : Pour un nouveau dÃ©collage Ã©conomique et social

La rencontre entre le gouvernement et les walis, qui se tient à partir d’aujourd’hui, vise la mise en œuvre du programme du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, et l’application de ses recommandations émises, lors du dernier Conseil des ministres,

avec comme objectif un nouveau décollage social et économique.

La rencontre gouvernement-walis aura lieu, aujourd’hui et demain au palais des Nations. Placée sous le thème de l’«Algérie nouvelle», à laquelle a appelé le Président Tebboune, elle portera, également, sur le développement humain, la transition énergétique et l’économie numérique. Trois axes majeurs qui constituent les grands engagements du Président Tebboune. Cette réunion revêt un cachet particulier. Il s’agit de la première rencontre sous l’égide du Président Tebboune et de son gouvernement, dirigé par Abdelaziz Djerad, en présence de nouveaux walis et walis délégués, installés récemment dans le cadre du remaniement partiel opéré par le Président, au mois de janvier dernier. Ce rendez-vous est le premier depuis le nouveau découpage administratif. L’Algérie compte, désormais, 58 wilayas, au lieu des 48. Cette réunion sera couronnée par une série de recommandations et la mise en place d’une feuille de route pour l’application du plan d’action du gouvernement.

Le Premier ministre a, en effet, affirmé, jeudi dernier, que la réunion walis-gouvernement, décidée par le président de la République, définira les priorités, traduira les mesures et fixera avec précision les délais d'exécution du Plan d'action du Gouvernement, y compris la mise en œuvre du plan d'urgence pour pallier les inégalités en matière de développement local, notamment dans les régions du Sud, les zones montagneuses et rurales, et les banlieues.

Une nouvelle feuille de route pour les walis

Plusieurs thèmes ont été retenus pour cet événement. Ils seront répartis sur six ateliers. Il s’agira, pour le premier atelier, de trouver les solutions idoines qui permettent l’amélioration du cadre de vie de citoyen, une préoccupation majeure des pouvoirs publics dans le cadre d’une nouvelle vision du développement local. Le président de la République avait affirmé qu’il ne tolérera jamais «des images humiliantes de citoyens vivant encore au moyen-âge».

Il a instruit, dans ce sens, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, ainsi que d’autres ministres concernés par la question, «de trouver une solution aux zones d’ombre enclavées pour leur assurer les services nécessaires en termes d’eau, d’électricité et de routes». Lors des cérémonies d’installation des nouveaux walis, le ministre de l’Intérieur avait insisté «sur la nécessité d’adopter de nouvelles méthodes de gestion pour répondre rapidement aux attentes des citoyens». Dans cet ordre d’idées, les disparités socioéconomiques représentent une problématique sur laquelle vont se pencher les participants.

Les problématiques et objectifs renseignent sur les défis auxquels les walis devront faire face en toute transparence. Le deuxième atelier est dédié à la base référentielle pour le nouveau modèle du développement socioéconomique local. Dans ce sens, l’amélioration du service public demeure la priorité majeure des pouvoirs publics. Présentement, les prestations sont marquées par la lenteur et la bureaucratie, et ne sont pas à la hauteur des aspirations des citoyens, a-t-on relevé dans le document du ministère de l’Intérieur. En outre, on signale la dilapidation et la hausse de la facture de gestion des services locaux. Un autre point noir est également consigné dans le document, celui du cadre législatif qui n’est pas adapté à une gestion intelligente et souple. La formation des ressources humaines est, à ce titre, fortement préconisée. Certains fonctionnaires ne maîtrisent pas les nouvelles technologies, ce qui freine la mise en œuvre de la numérisation administrative.

À cela s’ajoutent l’échec des tentatives de récupération du foncier non exploité, le manque de suivi et d’exécution des projets, ainsi que la confusion entre le développement et le financement du développement. Autre problématique, celle de la maintenance des équipements et infrastructures, ainsi que l’exploitation efficace des réalisations. L’objectif est l’application des instructions du Président Tebboune, à travers une démarche de planification des systèmes de développement local, une gestion rationnelle du foncier économique et la mise en place d’une gouvernance urbaine axée sur la gestion moderne des nouvelles villes.

Mise en œuvre des instructions du chef de l’État

Le Président de la République avait ordonné, lors du dernier Conseil des ministres, «le transfert des Plans communaux de développement (PCD) non encore réalisés en faveur des besoins réels des populations des communes». Le troisième atelier concerne la sécurité routière, qui devra être élaborée «dans le cadre d’une stratégie complémentaire et intégrée».

Les participants, notamment les chargés de la sécurité routière au niveau de la DGSN, de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile, ainsi que des représentants des ministères de l’Intérieur, des Transports et des Travaux publics, vont se pencher essentiellement sur le renforcement du dispositif de lutte contre les infractions routières et le système de formation, notamment des conducteurs professionnels, soit les chauffeurs du poids lourd et de transport en commun. Le Président Tebboune a ordonné la prise de mesures juridiques adéquates, pour «la criminalisation du comportement des conducteurs de bus de transport public et scolaire en cas de faute humaine, de négligence, d’imprudence ou d’irresponsabilité». Les heures de conduite et de repos des chauffeurs sur les longues distances feront, à ce titre, l’objet d’une sérieuse attention. Cette rencontre devra également déboucher sur des recommandations pour encourager et rassurer les investisseurs, à travers «le développement de l’offre de foncier, une gestion transparente, équitable et rationnelle du foncier économique, ainsi qu’une gestion libérée des contraintes juridiques, organisationnelles et des pesanteurs bureaucratiques». Une nouvelle démarche qui devra rompre avec la conception adoptée pendant deux décennies. Parmi les objectifs de l’atelier dédié à cet axe, celui de «définir le centre de prise de décision de la gestion économique et l’adaptation du système des avantages aux orientations stratégiques de l’économie nationale», lit-on dans le document. Les débats vont, également, être sur «le réseau de l’évaluation des choix des projets d’investissement et définir les priorités», ainsi que sur «la mise en place des mécanismes de transparence dans l’offre du foncier industriels». Les partenaires économiques seront présents à cette réunion, à l’instar de l’UGTA, du FCE et d’autres représentants d’opérateurs économiques.

Parmi les axes au menu de l’atelier sur la gouvernance rénovée et maîtrisée, la problématique du phénomène des bidonvilles et les habitats précaires. La maîtrise et la satisfaction de la demande de logement sera aussi au centre des travaux. L’objectif principal demeure la rupture avec la pratique des plans de développement locaux, synonyme de programmes de financement. Les autres objectifs, assignés à cet atelier, consistent en la maîtrise du phénomène de la saturation urbaine, l’amélioration de l’attractivité des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, et la réactivation des leviers de développement dans les zones de montagnes et frontalières.

En prévision de cette rencontre, des walis ont effectué, la semaine dernière, des visites d’inspection des projets locaux, afin d’établir des rapports d’évaluation transmis à la tutelle. D’autres ont présidé des réunions de coordination, afin de faire le point sur l’avancement des projets de développement, notamment. La réunion d’aujourd’hui se penchera longuement sur le rôle du wali dans la nouvelle stratégie économique de l’État.