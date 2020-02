Ahd 54 : Contribuer au projet de rÃ©forme de la Constitution

Dans une conférence de presse animée avant de présider à la bibliothèque communale une réunion organique à huis clos des militants de son parti dans la wilaya, Rebaïne a considéré que «l’on ne peut actuellement porter de jugement positif ou négatif sur l’actuel Gouvernement qu’après lui avoir accordé le temps suffisant pour établir ses orientations et prendre la mesure de la mise en pratique de ses programmes».

Il a également estimé que le Gouvernement est tenu de «gagner la confiance de l’environnement et des personnalités politiques» en «apportant des solutions profondes aux questions abordées et non pas en se contentant de solutions partielles à l’instar de celles de calmer les syndicats». Il a jugé à ce propos «nécessaire d’écouter et de se concerter avec ces syndicats pour notamment rétablir la confiance». Le président de Ahd 54 a estimé que l’actuel Gouvernement a montré «une bonne intention» en accueillant en son sein certaines figures académiques en maintenant les mêmes personnes dans les postes sensibles.

Concernant les réformes entamées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Rebaïne a exprimé la volonté de son parti de contribuer au projet de réforme de la Constitution qui doit aborder des questions fondamentales dont l’alternance au pouvoir, la réhabilitation des institutions de l’Etat, la séparation des pouvoirs et l’exercice de la démocratie. Il a également exprimé sa disposition à faire part de ses propositions au président de la République, si l’invitation lui est faite à l’instar des autres personnalités politiques. Concernant la politique extérieure et la crise économique, M. Rebaïne a estimé que l’Algérie pourrait bien être sur la voie de recouvrer la place qui lui revient parmi les autres pays du monde.