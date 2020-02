ANR : ConcrÃ©tiser les aspirations de la sociÃ©tÃ©

S’exprimant lors d'une conférence de presse tenue, hier, à l’issue de la réunion des bureaux de wilayas, Belkacem Sahli a déclaré que sa formation a pris acte de la formation du nouveau gouvernement et affirmé qu’il conditionne son soutien à l’exécutif par la capacité de ce dernier à créer le consensus autour des principaux objectifs engageant l’avenir des Algériens dans leur ensemble.

«Notre soutien au gouvernement est tributaire de la volonté de ce dernier et de sa capacité à concrétiser les exigences et les aspirations légitimes de la société», a-t-il expliqué, invitant l’exécutif à faire concrétiser la culture d'Etat et d'assurer le plus haut niveau de solidarité et d'harmonie. Il a également invité le gouvernement à adopter une politique de communication institutionnelle basée sur la clarté et la précision. Le SG de l’ANR a exprimé la satisfaction de son parti quant à l'engagement du président de la République de concrétiser ses promesses électorales, notamment celles relatives à la construction d'une nouvelle Algérie sans exclusion ou marginalisation. Il a exprimé aussi la volonté de son parti d’apporter sa contribution au prochain amendement constitutionnel. Il prône «un dialogue national et inclusif devant impliquer l’ensembles des acteurs de la scène politique, de la société civile et du mouvement populaire». Concernant les consultations menées par le président de la République avec la classe politique et les personnalités nationales, Sahli a salué cet initiative tout en appelant à l’élargir et à accélérer son rythme.

Concernant le programme du parti pour le premier semestre de l'année 2020, M. Sahli a affirmé que sa formation politique entamera ses activités en tenant la troisième session ordinaire de son conseil national. En outre, les activités politiques, organisationnelles et médiatiques du parti se poursuivent au niveau national et local en prévision des prochaines échéances politiques et électorales. Par ailleurs, et compte tenu des «défis sécuritaires auxquels le pays est confronté et de la nécessité de préserver l'unité nationale», le secrétaire général de l'Alliance a salué le rôle pivot et pionnier de l'Armée populaire nationale. Il a également salué la nouvelle dynamique que connait la diplomatie algérienne et son interactivité croissante avec les développements géopolitiques et sécuritaires de la région.

Sur le plan régional, l’ANR a exprimé sa satisfaction quant l'engagement des plus hautes autorités du pays à soutenir les Tunisiens à travers plusieurs initiatives, tout en appelant à renforcer ce soutien en intensifiant la coordination sécuritaire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et en augmentant le rythme des visites mutuelles.

Salima Ettouahria