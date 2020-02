Illizi : DÃ©velopper lâ€™Ã©levage caprin

Initiée sur deux jours par la Chambre locale de l’Agriculture, en coordination avec la direction des services agricoles (DSA) et la Conservation des forêts, cette session a été encadrée par des spécialistes de l’Institut technique des élevages et a ciblé les agriculteurs, les éleveurs et la femme rurale. Elle a porté sur l’initiation aux voies et moyens d’élevage des caprins, et pour la femme rurale de s’imprégner des techniques de fabrication du fromage frais à base de lait de chèvre et les perspectives d’investissement dans ce segment.

Un exposé détaillé a été présenté par Idir Abdelhamid, enseignant à l’Institut technique des élevages, sur la définition des régimes alimentaires des caprins, les voies de leur reproduction régulière et les modes scientifiques et modernes de leur élevage en vue de préserver les rendements et de développer la filière.

Concernant les maladies touchant le caprin et les voies de leur prévention, M. Idir a mis l’accent sur la nécessité de veiller au contrôle vétérinaire régulier, à l’hygiène au niveau des sites d’élevage et au respect de la vaccination périodique contre les différentes zoonoses. Les effectifs de caprins dans le Sud algérien tournent autour de 26,6% du cheptel national, selon les données du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a-t-il fait savoir.

Des sorties ont été également organisées au niveau d’une exploitation agricole pour s’enquérir des conditions d’élevage de caprins et des différentes races productrices de viandes. Dans le cadre de cette session, 45 femmes ont bénéficié, pour leur part, de cours pratiques sur les modalités de fabrication du fromage frais à base de lait de chèvre, et ce au niveau de la pépinière des forêts de Sidi-Bouslah, sous la supervision de Salima Dali, enseignante à l’Institut technique des élevages. Cette session de formation a pour objectif de développer le potentiel des éleveurs et de la femme rurale, selon le programme arrêté par le ministère de l’Agriculture dans une perspective d’amélioration de la production et de préservation des races caprines, a souligné le directeur de la Chambre de l’agriculture d’Illizi, Kamel Rakki.

D’autres sessions de formation concernant le développement des élevages aquacole et apicole sont prévues prochainement, a-t-il annoncé.