Femme africaine : Sortir de la dÃ©pendance

Elle a aussi indiqué que l’échange d’expériences et la conjugaison des efforts pour l’émancipation de la femme sur le continent sont parmi les objectifs du 10e Congrès de l’organisation de la femme africaine, prévu du 26 au 28 février prochains en Namibie.

La rencontre d’hier s’est déroulée en présence des présidentes des organisations de la femme tunisienne, soudanaise, libyenne et sahraouie.

Nouria Hafsi, également vice-présidente de l’Union des femmes africaines, a souligné l’importance du prochain congrès, expliquant que 2020 coïncide avec la fin de la décennie de la femme africaine.

Mais c’est aussi l’année du Beijing+25 où les gouvernements et les chefs d’Etat africains doivent rendre des comptes sur la situation des droits de la femme, a-t-elle expliqué, avant d’indiquer que le slogan retenu par l’Union africaine pour cette année est : «Il faut faire taire les armes».

Elle ajoutera que 2020 constitue également une année particulière où les chefs d’Etat africains seront sollicités pour tenir leurs engagements et œuvrer pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes.

Pour que la femme puisse jouer pleinement son rôle, a détaillé la SG de l’UNFA, il faut lui donner l’occasion de s’émanciper et d’occuper des postes de responsabilité éminemment plus importants. « Nous souhaitons voir plus de femmes cheffe de gouvernement et pourquoi pas présidente de la République. Nous ne pouvons pas avancer si la femme reste confinée dans les mêmes postes », a-t- elle estimé. Mme Hafsi a indiqué que lors de la tenue du dernier sommet de l’Union africaine, il a été décidé de créer un fonds pour le soutien de la femme pour qu’elle puisse être autonome financièrement, monter ses propres projets et investir dans le monde des affaires. « Tous les Etats africains se sont impliqués, en plus du Canada et de la Norvège qui se sont mobilisés pour soutenir ces femmes », a-t-elle rappelé, précisant que sans les moyens financiers, la femme «ne peut pas avancer».

De son côté, Radhia Jerbi, présidente de l’Union nationale des femmes tunisiennes et vice-présidente du l’Union générale des femmes arabes, a mis l’accent sur l’importance de la rencontre pour aborder les expériences de certains pays qui ont réussi à faire régner la paix et à contribuer à ce que la femme africaine ait plus de droits et de positionnement dans son pays.

A ce propos, elle a mis en relief l’expérience tunisienne en matière de droits de la femme qui, a-t-elle assuré, est un exemple à suivre pour certains pays. « Nous avons acquis beaucoup de droits après la révolution et l’adoption de la Constitution de 2014 qui a consacré l’égalité totale entre les hommes et les femmes. Cela a permis à la femme tunisienne d’être présente dans les instances élues de manière paritaire », a-t-elle souligné. S’exprimant sur l’expérience algérienne, elle affirmera que la femme algérienne a arraché beaucoup de droits grâce à la stabilité. «Le soutien aux droits des femmes est une constante et il y a beaucoup de choses à apprendre de cette expérience en matière de droits», a noté Mme Jerbi, tout en soulignant le rôle de l’UNFA qui, selon ses termes, participe massivement et activement, notamment à l’échelle internationale, aux débats à propos des problèmes qui touchent les femmes africaine et arabe.

Pour sa part, Fatima El Mahdi, secrétaire générale de l'Union nationale des femmes sahraouies (UNFS) a évoqué les souffrances de la femme sahraouie dans la dernière colonie en Afrique et salué la solidarité de l’Algérie avec les peuples opprimés, citant le Sahara occidental et la Palestine.

Kamélia Hadjib