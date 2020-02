Industrie automobile : SAREL Industries, entreprise de sous-traitance

Renault Algérie Production (RAP) et son partenaire SAREL Industries, une entreprise algérienne dédiée essentiellement aux activités de la sous-traitance dans le domaine de l’injection plastique, ont commencé en janvier dernier à exporter aux fournisseurs du constructeur français plus de six références de pièces plastiques produites localement.

Grâce à son partenariat avec cinq entreprises algériennes, spécialisées dans la sous-traitance, la marque au losange atteint aujourd’hui un taux d’intégration de 28%. Le Groupe Renault poursuit ses efforts pour accroître son taux d’intégration locale et contribuer au développement de l’exportation de pièces automobiles. Il assure qu’il accompagnera l’installation et le développement d’un tissu de fournisseurs locaux et s’engage dans une politique d’exportation des pièces produites en Algérie vers d’autres sites du groupe.

Spécialisée dans l’injection plastique, selon les normes internationales, SAREL Industries emploi actuellement plus de 60 personnes dont des cadres, des agents de production et des techniciens. D’une surface de 15.200 m2, son usine est située près de l’aéroport international d’Alger et comprend, outre l’unité de production, un entrepôt sous douanes, un laboratoire électronique, un atelier mécanique et un autre dédié à la maintenance des moules.

M. M.