GRAND ANGLE : Sortir de lâ€™orniÃ¨re

Depuis un nouveau chef du gouvernement tunisien, en la personne d’Elyes Fakhfakh, a été désigné par le président Kais Saied. Il avait trente jours, à partir de cette date, pour nommer un nouveau gouvernement et le présenter à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Et sauf revirement de dernière minute, cette deuxième tentative sera la bonne.

En fait, les partis siégeant à l’Assemblée et notamment Ennahdha n’ont, logiquement, d’autre choix que de voter la confiance au gouvernement Fakhfakh. Car en cas de rejet, le président Saied devra dissoudre l’ARP et annoncer des législatives anticipées. Une perspective qui n’est pas pour arranger les affaires des formations politiques représentées au sein de l’Assemblée et surtout pas Ennahdha, car il n’est pas sûr qu’elle obtiendra à nouveau la majorité à l’issue des nouvelles élections. « Ennahdha, le 1er parti à la sortie des urnes le 6 octobre dernier, n’a plus les mains libres pour agir à sa guise lors de la composition du prochain gouvernement, comme ce fut le cas auparavant», estime un observateur de la vie politique tunisienne. D’autant qu’en cas de rejet du gouvernement Fakhfakh, Ennahdha assumera la responsabilité de faire perdurer la grave crise à laquelle la Tunisie est confrontée. Ce qui ne sera pas sans conséquences, tant pour le pays que pour le parti. Et pour cause, les Tunisiens sont dans l’attente de la formation d’un gouvernement qui puisse apporter les réponses à leurs nombreuses attentes socio-économiques. En effet, fortement éprouvée depuis la chute de l’ancien régime, la Tunisie et les Tunisiens peinent neuf ans après, à retrouver le cours de leur histoire. Une économie en berne et un taux de chômage élevé sont à l’origine d’un mécontentement généralisé de la population, ce qui soumet le président à une forte pression. Le report, à hier, de l'annonce de la composition de son gouvernement attendue initialement vendredi, afin de «poursuivre les consultations», selon la présidence tunisienne, témoigne du souci du président et de son chef de gouvernement de présenter un exécutif consensuel et de ne pas se rater une nouvelle fois.

Nadia K.